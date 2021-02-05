Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan yüz yüze eğitim açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sınıfların tümünün ne zaman açılacağına ilişkin soruya, "Verilere göre kontrollü gidiyoruz. Vaka sayası kriterlerine bakarak karar vereceğiz" diye yanıt verdi.

Bakan Selçuk, NTV canlı yayınında Seda Öğretir'in sorularını yanıtladı. Selçuk'un açıklamalarından satır başları şöyle:

"Açılacak okulların öğretmenleri aşılamada öncelikli olacak. Öğretmenlerin aşama aşama tamamının aşılanması hedefleniyor.

"Bütün okulların risk incelemesi yapıldı. Bütün okullarda dezenfekten ve temizlik malzemeleri depolandı. Okulların yüzde 98'i temiz sertifikası aldı."

"Okullardaki tedbirler okula özgü düzenleniyor. Yöneticilerimiz, öğretmenlerimiz ve Covid kurulumuz her okuldaki önlemleri belirliyorlar."

"İllerin durumuna göre yetkililer karar verebilecek. Bazı iller var ki birkaç kişi dışında vaka yok. "Biz niye açılmıyoruz" diye soruyorlar.. İldeki yetkililer kapatma veya tamamen açma konusunda karar alabilecek."

Okullar ne zaman açılacak?

"Her ülke kendi koşullarına göre karar vermelidir. Verilere göre kontrollü gidiyoruz. Vaka sayası kriterlerine bakarak karar vereceğiz."

"Bütün derslerimiz için üç TV kanalımız var. Dersler için 10 bin video çekildi. Öğrencilerin tüm faaliyetlerini takip ediyoruz. EBA'ya erişemeyen öğrencileri de sürekli takip ediyoruz. EBA'ya ulaşamayanlara bilgisayar sağlamak görevimiz."

"Bir dersi yüz yüze anlatırsanız 40 dakikada zor bitirirsiniz, TV karşısında 10 dakikada bitirebilirsiniz. Uzaktan eğitim için öğretmenlerimiz sürece hazırlandı. Özel eğitimler aldırdık. Hazırladığımız derslerde de, sınavlarda da bunlara dikkat edeceğiz."

"Yüz yüze eğitimi en çok çocuklar istiyor. Veliler için destek materyallar hazırladık.

Telafi için ulusal destek programı başlatılacak.

Hiçbir öğretmenimizi riskini bile bile kronik hastalığını bile bile okula çağırmadık. Kronik hastalığı olan öğretmenler izinli sayılıyor.

Yaz tatilinden belli bir kısmı almak simülasyonda var. Tüm Türkiye için mi, belli gruplar için mi, bunun için de çalışma var. Ne olursa olsun tatil, tatildir. Bu bizim seçeneklerimiz dışında değil. Tatilin bir rahatlatıcı etkisi vardır. Biz çocuklarımızın çok fazla tatillerini alalım peşinde değiliz. Eğitim uzun bir yol koşusu."