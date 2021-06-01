Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan telafi eğitimi mesajı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda telafi eğitimine ilişkin açıklamalarda bulundu. Selçuk, "Yüz yüze eğitimin eşsiz deneyimlerinin telafisini bir buçuk yıl boyunca akademik, sosyal, duygusal ve fiziksel etkinliklerle dolu bir programla destekleyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Selçuk'un paylaşımları şöyle:

"Eğitimde telafi başlıyor. Bir buçuk yılı salgın ve uzaktan eğitimle geçen bir sürecin telafisi bir aya sığmaz. Yüz yüze eğitimin eşsiz deneyimlerinin telafisini bir buçuk yıl boyunca akademik, sosyal, duygusal ve fiziksel etkinliklerle dolu bir programla destekleyeceğiz.

Telafi sürecinde çocuklarımızın sosyal, duygusal anlamdaki kayıplarını gidermeye odaklı, korku ve kaygılarını geride bırakıp yeni döneme hazırlanabilecekleri aktiviteler ve programlarla yanlarında olacağız. Yeni eğitim öğretim yılının başından itibaren telafi ve destek çalışmaları devam edecek ancak çocukların hakkı olan “okullarda sosyalleşme, kendini ifade etme, fiziksel etkinlik ” imkânlarını çocuklara teslim etmeliyiz.

Okullar, bugünden itibaren yıl boyu çocuklarımızındır."