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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan köy okullarında yüz yüze eğitim açıklaması

07 Ekim 2020 20:41

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, köy okullarının, öğrenci sayısına bakılmaksızın velilerin tercihine bağlı olarak açık kalacağını belirtti.

Selçuk, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, köy okullarının tüm kademelerde yüz yüze eğitime başlayacağını hatırlattı.

Selçuk paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Köy okullarımızda, tüm kademelerde yüz yüze eğitime başlıyoruz. Öğrenci sayısına bakılmaksızın köy okulları, velilerimizin tercihine bağlı olarak açık kalacak. Benim de okuduğum köy okullarımız, eğitimin gözbebeğidir."

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