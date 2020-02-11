Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan bürokratlara hediye

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, çalışmalarındaki başarısından ötürü 3 yardımcısı, 16 genel müdür ve 2 bağımsız daire başkanına, sanatçı Cihat Aşkın’ın ‘Türk Valsleri’ adlı CD'si ile CD çalar gönderdi.

Bakan Selçuk: Kulağınızda hoş bir seda olsun isterim

Bana Selçuk, hediyeye iliştirdiği kartında şu ifadeleri kullandı:

Günlük koşturmalarınızın, arka arkaya toplantılarınızın, zamansız mesailerinizin ardından kulağınızda hoş bir seda olsun isterim. Çabanız ve özveriniz için teşekkür eder, huzurlu ve sağlıklı bir yıl dilerim.

Aydoğdu: Düşünülmek, takdir edilmek çok değerli bir duygu

Kendisine hediye gönderilen isimlerden Genel Müdür Hamza Aydoğdu, sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Aydoğdu paylaşımında, "Bütün genel müdür arkadaşlarımıza gönderilen sevgi dolu,anlamlı bir mektup ve yanına konulan naif bir hediye. Düşünülmek, takdir edilmek çok değerli bir duygu. Sevdiklerimizin kalbine dokunduğumuz; sevdiklerimizi ödüllendirdiğimiz, takdir ettiğimiz bir hafta olsun" ifadelerini kullandı.

Bakan Selçuk'un hediye ettiği CD'de Nazende Sevgilim, Yine Bir Gülnihal, Samanyolu, Hatırla Sevgili, Vals, Atlı Karınca ve Fikrimin İnce Gülü gibi eserler yer alıyor.