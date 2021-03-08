Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: Öğrencilerimizi 2 Temmuz'a kadar okulda tutmak gibi bir çalışmamız var

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Bizim okullarımız seminer dönemi dahil 2 Temmuz'da bitiyor. Bu sefer öğrencilerimizi 2 Temmuz'a kadar okulda tutmak gibi çalışmamız var. Ara tatil yok." dedi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, CNN TÜRK'te Ahmet Hakan'ın sorularını yanıtladı. Selçuk, "Twitter hesabıyla Instagram hesabında farklılık var. Twitter'ı açsa görecek takip ettiğimi. Tamamen mantıksız ve bir şekilde karmaşa oluşturmak şeklinde. Kurumsal olarak asılsızdır diye bir tweet attık. Hiç önemsemedim." dedi.

Bakan Selçuk'un açıklamaları şöyle:

Yüz yüze eğitimde ilk hafta nasıl geçti?

"İlk günden beri bir şekilde turladım Türkiye'yi ve okul okul gezme fırsatım oldu. Bizzat görerek gözlem yapma fırsatım oluyor. Şehirleri dolaşmadığımız zaman bazen uzaktan gelen bilgileri çok iyi süzemiyoruz. Çocuklarda da zıplama hissiyatı var. O kadar mutlular ve gözleri parıldıyor ki okulu çok özlemişler. Bugün de Ankara'da bir ortaokula gittim. Çocuklar ortaokulda gerçekten bahçede zıplıyorlar. Öğretmen odasına gittiğimde sürekli teşekkür alıyorum öğretmenlerden. İlk-ortaokullarda yüzde 80'in üzerinde katılım var. İlk haftayı çok olumlu geçirdiğimizi gördüm.

Duruma göre kısmı açılma yerinde kararla şehir bazlı açılıp kapanma olabilir diye geçen sene Mart ayında 4 senaryo sunmuştuk. Okullar biraz geçişkenlik içeren kurumlar. Valilikler kendi şehirlerindeki duruma somut olarak bakıp biz bu süreci bir haftaya yayalım bunu idare edebiliriz gibi yerel kararlar alabilirler.

İlk günden beri bir şekilde turladım Türkiye'yi ve okul okul gezme fırsatım oldu. Bizzat görerek gözlem yapma fırsatım oluyor. Şehirleri dolaşmadığımız zaman bazen uzaktan gelen bilgileri çok iyi süzemiyoruz. Çocuklarda da zıplama hissiyatı var. O kadar mutlular ve gözleri parıldıyor ki okulu çok özlemişler. Bugün de Ankara'da bir ortaokula gittim. Çocuklar ortaokulda gerçekten bahçede zıplıyorlar. Öğretmen odasına gittiğimde sürekli teşekkür alıyorum öğretmenlerden. İlk-ortaokullarda yüzde 80'in üzerinde katılım var. İlk haftayı çok olumlu geçirdiğimizi gördüm.

Duruma göre kısmı açılma yerinde kararla şehir bazlı açılıp kapanma olabilir diye geçen sene Mart ayında 4 senaryo sunmuştuk. Okullar biraz geçişkenlik içeren kurumlar. Valilikler kendi şehirlerindeki duruma somut olarak bakıp biz bu süreci bir haftaya yayalım bunu idare edebiliriz gibi yerel kararlar alabilirler."

Öğretmenlerin aşılanması

CNN Türk'te yer alan habere göre, Selçuk açıklamalarına şöyle devam etti:

"Sağlık Bakanlığımız dünyada örnek gösterilecek bir aşı kampanyası düzenliyor. Burada aşı tedarikine bağlı olarak, aşı tedarikinde aksamalar olabiliyor. Bakanlığımız ön almasıyla yaptığımız görüşmeler neticesinde açılan sınıfların öğretmenlerinden başlayarak 1 milyon 219 bin öğretmen ve çalışanın aşılanması konusunda listeyi verdik.

Şunu söylemek lazım. Dünyadaki herhangi bir ülke yok ki, İsrail'i dışarıda bırakıyorum, ikinci bir ülke yok ki öğretmen aşılamasını gündeme getirsin. Bu ülkelerin hiçbirinde öğretmenler aşılandıktan sonra okullar açılmadı. Tabii ki böyle olsa daha iyi olur. Ve öğretmenlerimiz de peyderpey aşılanıyor. Önümüzdeki haftadan sonra çok daha hızlanacak.

Yaklaşık 100 binin altında, sanırım 80 küsur bin öğretmeniz zaten aşılandı. Öncelik olarak başlandı. Tedarik süreci hızlandığında, aşı süreci de hızlanacak.

Benim telefonumda olan kişiye özel bir yazılım var. Bu yazılımla ben ana sınıfında 1-2-3-4-58-12'de tamamında kaç çocuğumuzun ailesinde temaslı, pozitif var. Bunları günlük görebiliyorum. Bunların renk skalası var. Son bir haftada gördüğümüz farklılık şu, kısmi olarak bir artış var.

Aile bilgilendiriliyor, eğer o anda oluşan fiili bir durum söz konusuysa özel odaya alınıyor. Sonra sağlık kuruluşuna haber veriliyor, süreç başlatılıyor..

Kişiye özel tedbir alınıyor. Genel bir tedbir elbette var. Böyle bir durum olursa kim 14 gün okula göndermemeli, kim gönderebilir, hepsinin haritası var.

Çocuktan çocuğa bulaşma riski, Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre, literatüre göre daha düşük."

Okullar ne zaman kapanacak?

"Bizim okullarımız seminer dönemi dahil 2 Temmuz'da bitiyor. Bu sefer öğrencilerimizi 2 Temmuz'a kadar okulda tutmak gibi çalışmamız var. Ara tatil yok."