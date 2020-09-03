Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Koronavirüs hastası bir öğrencinin diğer öğrencilerle aynı salonda sınava alındığı iddiasını doğruları

Manisa'da Koronavirüs salgınına yakalanan bir öğrencinin hasta olmayan öğrencilerle aynı salonda sınava alındığına yönelik iddialar Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk tarafından doğrulandı.

Haziran ayında gerçekleştirilen Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı için Manisa Şehit Ömer Halisdemir Ortaokulu’nda oturumdan üç gün önce koronavirüs tanısı konulmuş bir öğrencisinin 20 kişilik salonda sınava alındığı ve ‘fenalaştı’ denilerek başka bir odaya götürüldüğü belirtildi. Koronavirüs tanısı konanla aynı salonda sınava giren öğrencilerin karantinaya alındığı ve velilere karantinaya uymamaları ve bu yöndeki evrakları imzalamamaları durumunda 3 bin TL'lik ceza ile karşılaşacakları uyarısında da bulunuldu.

BirGün'den Hüseyin Şimşek'in haberine göre, tepki çeken gelişmenin ardından konu Meclis gündemine taşındı. CHP Manisa Milletvekili Vehbi Bakırlıoğlu, Bakan Ziya Selçuk'un yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı'na sunduğu yazılı soru önergesinde iddiaların doğru olup olmadığını sordu.

Bakan Selçuk, "Gereken tedbirler vakit kaybedilmeden alınmıştır" dedi

Selçuk yanıtında, Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü'nün hasta öğrencilerle ilgili bilgiyi sınavdan önce kendi bakanlığı ile paylaştığını ifade ederek olayla ilgili, "Manisa ili Yunusemre ilçesinde bahse konu öğrenci ile ilgili durum ilçe sağlık müdürlüğünce anında ilçe milli eğitim müdürlüğüne bildirilmiş ve gereken tedbirler vakit kaybedilmeden alınmıştır" dedi.

Bakan Selçuk, yetkililerle ilgili işlem yapılıp yapılmadığı sorusunu ise yanıtsız bıraktı.