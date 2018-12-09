Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, İzmir'de

Umut KARAKOYUN/İZMİR, (DHA)- MİLLİ Eğitim Bakanı (MEB) Ziya Selçuk, İzmir Valiliği\'ni ziyaret etti. Vali Erol Ayyıldız ile makamında görüşen Bakan Selçuk, Valilik ile birlikte bütün okulların imkanlarını, altyapısını, öğretmenlerin durumunu gibi konularda analiz yapacaklarını söyledi.

İzmir Valiliği\'ni ziyaret ederek şeref defterini imzalayan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, burada kısa bir değerlendirmede bulundu. Milli Eğitim Bakanlığı\'nın \'Vizyon 2023\' programı kapsamında, illeri ziyaret ederek buralarda çalışma yürüttüklerini söyleyen Ziya Selçuk, MEB\'in gelecek yıllarda eğitim sisteminde yapılmasını planladığı çalışmaları ve altyapı etkinliklerini yürüttüklerini söyledi. Bu kapsamda İzmir\'i de ziyaret ettiklerini ifade eden Bakan Selçuk, \"İzmir\'de Valilik ile birlikte bütün okullarımın imkanları nedir, altyapısı nedir, öğretmenlerimizin durumu nedir, bütün bunlarla ilgili analiz çalışmaları gerçekleştireceğiz. Bu çalışmaların sonunda da daha ileri gidebilmek için neler yapabileceğimiz konusunda çalıştaylar, toplantılar gerçekleştireceğiz\" dedi.

ÇALIŞTAYA KATILACAK

Bakan Selçuk daha sonra Karataş\'ta bulunan Cumhuriyet Eğitim Müzesi\'nde incelemelerde bulundu. Müzeden çıktığı sırada bir esnaf, Selçuk\'a, \"Size bir şeyler ikram edelim\" teklifinde bulundu. Selçuk da bu teklife, teşekkür ederek yanıt verdi. Daha sonra Çeşme\'de bir otelde düzenlenen, 2023 Eğitim Vizyonu Çalıştay\'ına katılmak için kent merkezinden ayrıldı.



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