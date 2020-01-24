Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: Herkes üniversite okumak zorunda değil

Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, üniversitelerde yığılmayı azaltmak için çalışacaklarını açıkladı. Selçuk, meslek liselerini güçlendirerek oluşan önyargının azaltılabileceğini söyledi ve "Üniversite öğrencisi sayısı çoksa o ülkede sorun vardır. Herkes üniversite okumak zorunda değil" dedi.

Hürriyet'ten Gamze Kolcu'nun haberine göre, Bakan Selçuk, öğrencilerin okul hayatlarının ilk yıllarından itibaren eğitim hayatlarındaki verilerin toplanacağı sistemin 2021-2022 eğitim–öğretim dönemine yetişeceğini söyledi.

İş garantili okulların güçlendirileceğini ve meslek liselerine yönelik ön yargının azaltılması gerektiğini belirten Selçuk, Türkiye'de üniversitelerde olan yığılmanın önüne geçilmesi gerektiğini söyledi. Selçuk şunları söyledi: "Asıl meslek liselerini güçlendirerek üniversitedeki yığılmayı azaltmak istiyoruz. Üniversite öğrencisi sayısı çoksa o ülkede sorun vardır. Herkes üniversite okumak zorunda değil. Meslek liselerine karşı oluşan olumsuz yargıyı da yönetebiliriz. Otellerde onlarca okul açtık, yüksek puanlı öğrenciler o okullara başvuruyor. İTÜ Teknopark okuluna girmeye çalışıyor öğrenciler. İş garantili okullar bunlar.”

"İmkân farkı olması gerekenin çok üzerinde"

Bakan Selçuk, eğitimde sınavsız sistemi tercih ettiğini söyledi. Selçuk, “Birdenbire sınav kalksın, herkes istediği yere girsin bu mümkün değil. Okullar arasındaki imkân farkı olması gerekenin çok üzerinde” dedi.