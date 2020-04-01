Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: Her gün başka bir sahte haberle uğraşıyoruz

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, resmi kaynaklardan paylaşılan açıklamaların dikkate alınmasını tavsiye ederek, "Millet olarak zor bir süreçle başa çıkmaya çalışırken her gün başka bir sahte haberle uğraşmak ve açıklama yapmak durumunda kalıyoruz" tepkisi gösterdi.

Selçuk, okulların 1 sene sonra tekrar edileceğine dair habere ve resmi olmayan bir belgenin paylaşılması hakkında açıklama yaptı. Haber ve belge üzerine çarpı işareti koyan Selçuk, "Lütfen sadece resmî kaynaklarımızdan paylaşılan bilgilere riayet edelim" dedi.

Selçuk'un paylaştığı belge ve Habertürk'te yayımlanmış görünen görsel hakkında Habertürk resmi hesabından verilen yanıtta ise haberin Haberturk.com'da yer almadığı, 'photoshop' kullanılarak monte edildiği ve sahte olduğu söylendi.