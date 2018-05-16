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Milli Eğitim Bakanı Yılmaz'dan öğretmen atamalarına ilişkin açıklama

Bakan Yılmaz, daha önce 25 bin öğretmenin Eylül itibarı ile atanacağı duyurulmuştu

16 Mayıs 2018 18:05

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, "Bu yıl 25 bin öğretmenimizi eğitim ailesiyle buluşturacağız. 5 bin adayın mülakatları haziranda yapılacak" dedi.

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile maden ve enerji teknolojisi alanında eğitim tesislerinin yapımına ilişkin işbirliği protokolü imza törenine katıldı. Bakan İsmet Yılmaz burada atama bekleyen öğretmenlere ilşkin açıklamada bulundu. Yılmaz, Eylül ayında atanması beklenen 25 bin öğretmene ilişkin, "Bu yıl 25 bin öğretmenimizi eğitim ailesiyle buluşturacağız. 5 bin adayın mülakatları Haziran'da yapılacak" ifadesini kullandı.

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