Milli Eğitim Bakanı Yılmaz'dan 'nitelikli okul' açıklaması

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş sistemi (TEOG) yerine gelen yeni sınav sistemini tanıtırken söylediği, tartışma yaratan 'nitelikli okullar' ifadesiyle sınavla öğrenci alan okulları kastettiğini belirtti.

Yılmaz, "Nitelikli okullar, sınavla öğrenci alan okullar. Niteliği sınavla öğrenci almak. Birisine çok iyisin dediğinde geri kalan kötü, birisine yakışıklı dediğinde diğeri çirkin anlamına gelmez" diye konuştu.

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Bakan Yılmaz, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülen, Milli Eğitim Bakanlığı, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ve Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) ve üniversitelerin bütçeleri konuşulurken yeni açıklanan liseye geçiş sistemi ile ilgili eleştirilere yanıt verdi.

Nitelikli okuldan kastın sınavla öğrenci alan okulları kastettiğini vurgulayan Yılmaz, "Nitelikli okullar, sınavla öğrenci alan okullar. Niteliği sınavla öğrenci almak. Birisine çok iyisin dediğinde geri kalan kötü, birisine yakışıklı dediğinde diğeri çirkin anlamına gelmez" dedi.

Temizel: Eğitim sistemi çorbaya dönüştü

CHP İzmir Milletvekili Zekeriya Temizel, "Eğitim sisteminin çorbaya döndüğünü", geçen yılki bütçe sunumunda TEOG'a ilişkin olumlu açıklamalar yapıldığını anımsatarak, sistem değişikliklerini eleştirdi.

HDP İstanbul Milletvekili Garo Paylan da Bakan Yılmaz'ın "Nitelikli okulları hedefleyenler merkezi sınava girecek, sınava girmeyenler de evlerine en yakın 5 okuldan birine razı gelecek" şeklinde tweet atıp sonra sildiğini söyledi. Paylan'ın "Bununla ilgili herhangi bir düzeltme de yapmadınız" sözleri üzerine Bakan Yılmaz, "Silindi dediniz ya" ifadelerini kullandı.