Milli Eğitim Bakanı Yılmaz: 30 bin öğretmeni göreve başlatacağız, 40 bin norm fazlasını etkin kullanacağız

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, "28 bin 163 öğretmenin bakanlığımızdan ilişiği kesildi. Ancak 40 bin norm fazlası öğretmenimizi etkin kullanacağız, şubatta atadığımız 30 bin öğretmenimizi göreve başlatacağız." dedi.

Yılmaz, AKP Sivas İl Başkanlığı’nca düzenlenen bayramlaşma programında yaptığı konuşmada, eğitimin bu ülkenin geleceğine yapılan yatırım olduğunu söyledi.

Milli değerleri donanmış, bununla gurur duyan, evrensel değerlere açık, kendine öz güveni olan ve yeni 15 Temmuzlar olduğunda da 'haydi sokağa çıkıyoruz, vatanını, milletini, değerlerini, bayrağını korumak istiyoruz' denildiğinde sokağa çıkan yeni nesiller yetiştirmenin gayreti içerisinde olunduğunu vurgulayan Yılmaz, insanları 21. yüzyıla hazır hale getirmek istediklerini ifade etti.

Yılmaz, bu ülke halkının demokratik, özgür ve bağımsız bir şekilde ve refah içerisinde yaşamak istediğini dile getirdi.

“30 bin öğretmenimizi göreve başlatacağız”

FETÖ'nün darbe girişiminin ardından Milli Eğitim Bakanlığında ilişiği kesilen ve açığa alınan öğretmen sayıları hakkında da bilgi veren Yılmaz, şöyle konuştu:

"28 bin 163 öğretmenin bakanlığımızdan ilişiği kesildi. Başka ne oldu, yaklaşık 20 binin üzerinde de öğretmeni açığa aldık, onlar hakkında da inceleme devam ediyor. Toplam 50 bine yakın. Ancak bizim norm fazlası 41 binin üzerinde öğretmenimiz vardı. Ne demek norm fazlası, bizim öğretmenimiz fakat etkin olarak değerlendiremiyoruz. Dolayısıyla norm fazlası 41 bin öğretmenimizle birlikte geçen şubatta aldığımız 30 bin öğretmenimiz vardı, onlar da bu eğitim-öğretim yılında başlayacaklar. 40 bin norm fazlası, 30 bin yeni aldığımız öğretmen 70 bin. Dolayısıyla ayrılandan daha fazla öğretmen 2016-2017 eğitim-öğretim yılında eğitim programımıza dahil olacaktır. Bu arada 20 bin öğretmeni de tekrar milli eğitim camiasına, ailesine, kurumumuza kazandırmak için de mülakatlar, çalışmalar devam ediyor. 40 bin norm fazlası öğretmenimizi etkin kullanacağız, şubatta atadığımız 30 bin öğretmenimizi göreve başlatacağız ve 20 bin öğretmenimizi de inşallah ekim ayı içerisinde mülakatları tamamlanırsa göreve başlatacağız. İstiyoruz ki eğitimde en ufacık bir sıkıntı olmadan bu dönemi atlatalım."

"15 ülkedeki 65 okul Maarif Vakfı’na devredilecek”

Türkiye Maarif Vakfı'nın kurulduğunu anımsatan Bakan Yılmaz, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı 15 ülkedeki 65 okulun bu vakfa devredileceğini ifade etti.

Yılmaz, FETÖ'ye ait yurt dışındaki okulların da Türkiye Maarif Vakfına devriyle ilgili çalışma yapıldığını anlatarak, "Kendi ülkesinin değerlerine ihanet etmiş yapının da yurt dışında olan okulları o devletler tarafından 'bunlar tarafından sürdürülmesine değil de Türkiye Cumhuriyeti Devleti veya hükümeti tarafından sürdürülmesini kabul ediyoruz' diyenler yine orada okulu da alacaklardır ve Türkiye Maarif Vakfıyla devam edecek inşallah." değerlendirmesini yaptı.

Bu bayramın diğerlerinden bir farkının olduğunu anlatan Bakan Yılmaz, 15 Temmuz'da ülkenin adeta uçurumun kenarına geldiğini, halkın kendi iradesine sahip çıkma kararlılığıyla uçurumun kenarından dönüldüğünü kaydetti.

Yılmaz, "Uçurumdan düşen kimse tek parça halinde kalmaz. Türkiye'yi parçalamak ve bölmek istiyorlardı. Bu millet ferasetiyle, basiretiyle, birliğiyle, beraberliğiyle buna fırsat vermedi." diye konuştu.

“Türkiye üzerine plan yapanların planları bozulacaktır”

Zaferin, ölümden korkmayanların olduğunu vurgulayan Yılmaz, şunları söyledi:

"O gün gördük, ellerinde hiçbir silah, tank, top, helikopter ve uçak yok. İki tane rakip değil, ama bir tarafı size, devlete, millete ait olan bütün silahları ele geçirmiş, ihanet içerisinde halkına karşı kullanıyor. Bu milletin elinde bir tane silah dahi yok ama buna rağmen kazandı. Niye kazandı, çünkü biz biliyoruz ki haklı olan kazanır. Bu millet haklıydı, haklı olduğu için de kazandı. Bu milletin bir bireyi olmaktan dolayı gurur duyuyorum. Bu birlik ve beraberlik devam ettiği sürece bundan sonra böyle plan yapanların sayısı azalacaktır diye düşünüyorum. Onlar, böyle bir darbe olduğunda halkın bir kısmının kendilerini desteleyeceklerini düşünüyorlardı ama yanıldılar. Bu millet zor gününde, zor zamanlarda hangi parti, hangi inanç, hangi mezhep, hangi etnik kimlik olduğunu bakmaksızın bir ve beraber olduğunu gösterdi ve dünyaya mesajını verdi ki Türkiye üzerine plan yapmayın diye. İnşallah bu birlik ve beraberliğimiz devam ettiği sürece Türkiye üzerine plan yapanların planları bozulacaktır."

Şehitlere Allah'tan rahmet, gazilere acil şifalar dileyen Bakan Yılmaz, bundan sonraki vazifenin bu olayı ve şehitleri unutmamak ve gelecek nesillere mutlaka aktarmak olduğunu bildirdi.

Şehitlerin isimlerinin yeni açılan okullarda yaşatıldığını ifade eden Yılmaz, vatan, şehadet, milli irade ve millet kavramlarının gelecek nesillere mutlaka aktarılması gerektiğine dikkati çekti.