Milli Eğitim Bakanı, telefonuna çıkmayan müdürü görevden aldı

Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı’nın önceki akşam bilinmeyen bir numarasından Batman Milli Eğitim Müdürü Mehmet Çelik’i aradığı ve ancak dördüncü aramasında yanıt vermesi üzerine, "Eğer bir Bakan olarak sana ulaşamıyorsam, öğretmen nasıl ulaşabilecek" diyerek görevden aldığı iddia edildi. Batman’a Kilis eski Milli Eğitim Müdürü Hasan Aslan müdür olarak atandı.

Bakan Avcı’nın kendisini aradığında sesini tanımakta güçlük çektiğini söyleyen Mehmet Çelik, "Bazı sıkıntılar yüzünden bilinmeyen numaralara bakmıyorum. Ankara’dan gelen bir heyetle beraberdik. Taşımalı eğitim meselesinden tutun da bir yığın problemle karşı karşıyayız. Bunları aşmaya çalışıyoruz. Numarasız her telefona bakamıyorum. Bakan beyin telefonu olduğunu da bilmiyordum" dedi.

Telefonu açtığında sesin hışırtılı geldiğini ve ’Milli Eğitim Bakanıyım’ dediğinde de kendisinin işletildiğini sandığını belirten Mehmet Çelik, "Sonradan Bakan beyin olduğunu fark ettim. Ama artık geçti. Bakan bey, ’Eğer Bakan olarak ben size ulaşamıyorsam nasıl bir öğretmen ulaşacak’ diye yakındı. Bir ortaokulun taşıma meselesinden kaynaklı sıkıntıdan dolayı Bakan bey beni aramıştı ama, bilinmeyen numaradan bana ulaşacağını tahmin etmiyordum. Eski görevime döndüğüm için de şikayetçi değilim. Müfettişlik de müdürlük ayarında bir görevdir" dedi.

Cep telefonu ile protesto

Sosyal medyadan Batman Milli Eğitim Müdürü’nün görevden alındığı haberini duyan bir grup okul müdürü, öğretmen ve Milli Eğitim Müdürlüğü personeli, bina önünde cep telefonlarını havaya kaldırarak Çelik’e destek verdi. Grubun Bakan Avcı’yı yuhalamasına engel olan Çelik, "Bu tamamen devlet büyüklerimizin tercihidir. Onlara saygılıyız. Bulunduğum süre içinde bir şeyler başarmanın mümkün olduğunu insanlara gösterdik. Bizler, devletimizin hizmetindeyiz. Bugün bu hizmeti yaptık, yarın başka hizmeti yapacağız. Bu makamları statü olarak görmedik, görev yeri olarak gördük" diye konuştu.

Batman’a atanan Kilis eski Milli Eğitim Müdürü Hasan Aslan’ı da kutladığını belirten Mehmet Çelik, "Yerime atanan yeni müdürü aradım, tebrik ettim. Onu yakında karşılayacağız. Önümüzdeki hafta göreve başlayacak. Eğitimci arkadaşlarımızın onu sahiplenmesini istiyorum. Bu bir ayrılık değil, esasında güçlü bir birleşme ve yeni bir başlangıçtır" dedi. Milli Eğitim Müdürlüğü binası önünde toplanan eğitimcilere teşekkür eden Çelik, "Bizde görevden küsmek yok. Her görev bizim için kutsaldır" dedi.