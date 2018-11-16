Milli Eğitim Bakanı sordu: Elinizde sihirli değnek olsa ne yapardınız?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, eğitimde dünya ile rekabet etmek istediklerini belirterek, "Çok daha ileri hedeflere ihtiyacımız var" dedi. Bir okulda sınıfları gezen Selçuk öğrencilere, "Elinizde sihirli değnek olsa ne yapardınız?" diye sordu. Öğrencilerden ilginç cevaplar geldi.

Selçuk, Burdur'da ziyaret ve açılışlarda bulundu. Burdur Valiliği'ni de ziyaret eden Selçuk, burada anı defterini imzaladı. Ardından Gazi İlkokulu'nun yeni binasının temel atma törenine katılan Selçuk, illeri gezerek milli eğitim alanında yapılan yatırımları incelediklerini söyledi. Okulların sayısının artırılmasıyla Türkiye'nin eğitim altyapısı açısından şimdiye kadar geldiği seviyeyi daha da yükseltmeyi ümit ettiklerini belirten Selçuk, "Son 16 yıldır eğitim kuruluşları, altyapı, öğretmen sayısına yönelik yapılan bütün çabalar Türk eğitim sisteminin ciddi bir noktaya gelmesini sağladı. Nitelikle ilgili farklı şeyler yapılmasına yönelik bize bir fırsat verildi. Türk eğitim sisteminin çok daha iyi adımlar atacağına gönülden inanıyorum. Bunun için herkesin desteğine ihtiyacımız var" dedi.

Sihirli değnek sorusu

Bakan Selçuk, Türkiye'nin daha yukarılara doğru tırmanması için gayret ettiklerini dile getirdi. Konuşmasının ardından Selçuk, öğrencilerle Gazi İlkokulu'nun temel atma töreninin butonuna bastı. Temel atma töreninin ardından yan tarafta bulunan okulda sınıfları gezen Selçuk, öğrencilerin isteklerini sordu. Bir sınıfta öğrencilere, "Elinizde sihirli değnek olsa ne yapmak istersiniz" diye soran Selçuk'a öğrenciler ilginç yanıtlar verdi. Bir öğrenci bisiklet istediğini belirtirken, bir öğrenci de okulları yönetmek istediğini aktardı.

"İmkansız değil"

Selçuk ardından Burdur Milli Eğitim Müdürlüğü'nün açılış törenine katıldı. Havanın soğuk olması nedeniyle konuşmasını kısa kesen Selçuk, Burdur'un eğitim sisteminin başarı hikayelerini bildiklerini söyledi. Eğitim anlamında dünya ile rekabet etmek istediklerini dile getiren Selçuk, "Çok daha ileri hedeflere ihtiyacımız var. Bunu yapabilmek için ideallerimizin, inancımızın, hayallerimizin olması lazım. Eğer bunlar varsa, çok daha ileri noktalara ulaşmak imkansız değil" diye konuştu. (DHA)