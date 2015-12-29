Milli Eğitim Bakanı: Sömestir tatilinde çocuklara ödev verilmemesi için öğretmenleri uyaracağız

22 Ocak'ta başlayacak yarı yıl tatili öncesinde değerlendirmelerde bulunan Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı, "Sömestir tatilinde çocuklara ödev verilmemesi için öğretmenleri uyaracağız. Aslında sadece sömestir tatilinde değil, eğitim yılında da ödev yükü fazla. Bununla ilgili talim terbiye komisyonlarımızda da çalışmalarımızı yapıyoruz. Daha da hafifleteceğiz" dedi.

14 Aralık'ta ilan edilen sokağa çıkma yasağının halen devam ettiği Şırnak'ın Cizre ve Silopi ilçelerindeki öğretmenlerin bölgeden ayrılması yönündeki talepleri hakkında da konuşan Bakan Avcı, "Öğretmenler öğrencilerini bırakıp gittiler' gibi bazı söylentiler yapılıyor; onlar bırakmış değiller, biz çağırdık" ifadelerini kullandı.

NTV canlı yayınında gündeme ilişkin soruları yanıtlayan Bakan Nabi Avcı, Doğu ve Güneydoğu'da "Eğitime ara verilmeyen okullara yönelik güvenlik önlemleri arttırıldı mı?" sorusu üzerine, söz konusu bölgede eğitimin aksamaması için olağanüstü bir gayret ve çaba gösterildiğini kaydederek, bu ortamı oluşmasını sağlayan TSK ve polis teşkilatına teşekkürlerini iletti.

"Öğretmenler öğrencilerini bırakıp gittiler' gibi söylentiler var; bırakmış değiller, biz çağırdık"

Silopi ve Cizre'de sokağa çıkma yasağı süresince hizmet için eğitim almak üzere çağrılan öğretmenlerle ilgili de konuşan Avcı, bu konuda bazı 'spekülasyonlar yaratıldığını' savunarak, "Öğretmenler öğrencilerini bırakıp gittiler' gibi bazı söylentiler yapılıyor. Öğretmenlerimiz bilerek isteyerek öğrencilerini bırakmış değiller. Biz onları çağırdık. Kendilerine kalsa muhtemelen onların hiçbiri oradan ayrılmayacaktı. Hem çocuklarımızın güvenliği, hem öğretmenlerimizin güvenliği bizim için her şeyden önce geliyor. Öğretmenlerimizin, öğrencilerimizin, velilerimizin ve eğitim çalışanlarımızın güvenliği bakımından bu tedbiri almak zorundaydık" diye konuştu.

Şubatta 30 bin atama

Şubat ayındaki öğretmen atamalarıyla ilgili bir soru üzerine Avcı, şubat ayında 30 bin öğretmen ataması yapacaklarını kaydetti. "30 bin atama, Doğu Anadolu bölgesine mi olur?" sorusu üzerine Avcı, şu anda doğu bölgelerindeki öğretmen açığının Türkiye geneliyle eşitlendiğini söyledi. Avcı, öğretmen yoğunluğu olarak bazı doğu illerinin batı ve orta anadolu illerini geçtiğini dile getirerek, buradaki sorunun eş durumundan tayinlerle bu dengenin sürdürülememesi olduğunu ifade etti.

Bu tayin sirkülasyonunu belli bir düzene oturtmak için çeşitli çalışmalar yapacaklarını kaydeden Avcı, "Öğretmenler atandıkları yerde görevlerini devam ettirmeleri için arkadaşlarımıza da ilave birtakım imkanlar sağlayacağız. Yani kuru kuru mecburiyet çok işe yaramayabilir, doğru da olmayabilir. Ancak maddi manevi özendirici birtakım tedbirlerle çeşitli bölge ve okullarımızda hizmet veren öğretmen arkadaşlarımızı en azından 4 yıl kesintisiz olarak başladığı okulda görevini devam etmesini istiyoruz" ifadesini kullandı.

"Sömestir tatilinde çocuklara ödev verilmemesi için öğretmenleri uyaracağız"

Avcı, velilere karne verecekleri açıklamasına ilişkin soru üzerine, bu karnenin bir bilgi notu olarak da algılanabileceğini belirterek, velilerin okulla, öğretmenlerle ve dolayısıyla çocuklarıyla daha yakından ilgilenmelerini sağlamaya çalıştıklarını kaydetti. Ders yılı içerisinde de öğrencilere çok fazla ödev yüklediklerinin farkında olduklarını vurgulayan Avcı, "Sömestir tatilinde çocuklara ödev verilmemesi için öğretmenleri uyaracağız. Aslında sadece sömestir tatilinde değil, eğitim yılında da ödev yükü fazla. Bununla ilgili talim terbiye komisyonlarımızda da çalışmalarımızı yapıyoruz. Daha da hafifleteceğiz. Ama asıl radikal değişiklikleri önümüzdeki dönemlerde peyderpey yapacağız" değerlendirmesinde bulundu.