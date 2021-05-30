Millî Eğitim Bakanı Selçuk: Telafi eğitiminin haziran ayı başında başlamasını ve yüz yüze olmasını istiyoruz

Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, bakanlık olarak telafi eğitiminin haziran ayı başında başlaması ve yüz yüze olmasını istediklerini söyledi. Selçuk, "Bunun kararı kabine toplantısı ve sayın Cumhurbaşkanımızın takdiriyle bu hafta başı netleşecek" açıklamasını yaptı.

Hürriyet gazetesi yazarı Fatih Çekirge'nin “Sayın Bakan herkes merak ediyor. Telafi eğitimi ne zaman başlayacak? Yüz yüze mi yoksa uzaktan mı olacak?” sorusuna Bakan Selçuk, "Bunun kararı kabine toplantısı ve sayın Cumhurbaşkanımızın takdiriyle bu hafta başı netleşecek. Tabii Sağlık Bakanlığı’nın ve diğer ilgili bakanlıkların görüşleri de var. Tek başımıza alacağımız bir karar değil" yanıtını verdi.

Selçuk şunları kaydetti:

-Peki sizin görüşünüz nedir? Milli Eğitim Bakanlığı ne düşünüyor?

Biz telafi eğitiminin haziran ayı başında başlamasını ve yüz yüze olmasını istiyoruz. Çünkü burada çocukların akademik eğitimlerinin telafisinden çok, onların psikolojik ve fiziksel telafileri bizim için önemli. Akranlarıyla oynamayan, evlere kapanan çocukları özgüvenleri açısından ruhsal olarak geliştirmeliyiz. Bu da yüz yüze olur.

"Okulları eylülde açmayı planlıyoruz"

"İklim koşulları açısından okulların ağustos ayında açılması bize göre doğru değil. O nedenle okulları sonbaharda (eylül gibi) açmayı planlıyoruz."