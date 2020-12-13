Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan yüz yüze eğitim açıklaması: Şartların olgunlaşmasını bekliyoruz

Yüz yüze eğitimle ilgili açıklama yapan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Bir an önce yüz yüze eğitime geçilmesi için şartların olgunlaşmasını bekliyoruz." dedi. Selçuk ayrıca 21 Aralık tarihine kadar 200 bin tablet, 2021 Ocak ortasına kadar ilave 300 bin tabletin dağıtılacağını duyurdu.

Bakan Selçuk'un açıklamalarından satır başları şöyle:

Selçuk, "Salgın sürecinde uzaktan eğitimin başladığı 23 Mart tarihinden bugüne kadar yaklaşık 12 milyar 249 milyon kez ziyaret edilen Eğitim Bilişim Ağı (EBA) platformu, dünyada eğitim kategorisinde en çok ziyaret edilen web sitesi olmuştur" dedi.

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Haydar Akar Başkanlığı'nda, Milli Eğitim Bakanlığı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın 2021 yılı bütçelerini görüşmek üzere toplandı.

'"Eğitim bütçesi 211 milyar 993 milyon TL"

Bakanlığının bütçesi üzerine konuşan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, eğitim bütçesinin, 211 milyar 993 milyon 156 bin TL olarak belirlendiğini belirterek, "Bu rakam 2021 yılı merkezi yönetim bütçesinin yüzde 15,7'sini oluşturmaktadır. Sınırlı kaynakların, topluma en yüksek faydayı sağlayacak programlara tahsis edilebilmesi için bakanlığımız 2021 yılı bütçesi, program bütçeye göre hazırlanmıştır. Bakanlığımız faaliyetleri; temel eğitim, ortaöğretim, hayat boyu öğrenme, engellilerin toplumsal hayata katılımı ve özel eğitim ile ölçme, seçme ve yerleştirme, uluslararası eğitim iş birlikleri ve yurt dışı eğitim, yönetim ve destek programlarına ayrılmıştır" dedi.

Bakanlığının, 2021 Program Bütçesi’nde bulunan 67 adet performans göstergesi ile programların yıllık belirlenen ölçülebilir hedeflerle takip edileceğini kaydeden Bakan Selçuk, "Tekli eğitime geçiş ve okul öncesi eğitim hedefimiz, uzaktan eğitim, okullardaki deprem güçlendirme faaliyetleri ve meslek liselerinin atölye altyapısı gibi özel önem verdiğimiz alanlar için yatırım bütçemizi, 5.8 milyar TL'den yüzde 94 artırarak 11,3 milyar TL'ye çıkartıyoruz" diye konuştu.

Temel Eğitim Programı’na ise 80 milyar 809 milyon 296 bin TL kaynak ayrıldığını aktaran Bakan Selçuk, "Ortaöğretim kurumlarının her türlü ihtiyacının karşılanması; tüm öğrencilere ücretsiz ders kitabı verilmesi, pansiyon hizmetlerinin kalitesinin artırılması ve burs imkânları için 2021 yılı bütçemizde ortaöğretim programına 42 milyar 478 milyon 310 bin TL kaynak ayrılmıştır" dedi.

"Dünyada eğitim kategorisinde en çok ziyaret edilen site"

Daha sonra uzaktan eğitim sürecine değinen Bakan Selçuk, TRT EBA'nın ilkokul, ortaokul ve lise televizyon kanalları için ders ve etkinlik çekimlerine devam ettiğini işaret ederek, şunları söyledi:

"Kanallardaki tüm ders yayınlarımız günde üç kez tekrar ediliyor. Dersleri kaçıran öğrenciler için ders videoları hem EBA internet portalına hem de TRT İzle platformuna yükleniyor. EBA internet platformumuzun ise anlık erişim kapasitesinin artırılması çalışmalarına hız verilmiştir. EBA platformunda bugün 1700'den fazla ders ve 40 binin üzerinde zengin, güvenilir ve etkileşimli içerik, öğrencilerin kullanımına sunulmuştur. EBA'da konu ve kazanımlarla eşleştirilmiş videolu veya etkileşimli anlatımlar, alıştırmalar, özetler, infografikler, proje dokümanları, öğretmenlere özel içerikler, 5 binden fazla kitap ve 240 binden fazla soru şu an öğretmen ve öğrencilerimizin hizmetindedir. Salgın sürecinde uzaktan eğitimin başladığı 23 Mart tarihinden bugüne kadar yaklaşık 12 milyar 249 milyon kez ziyaret edilen EBA platformu, dünyada eğitim kategorisinde en çok ziyaret edilen web sitesi olmuştur. Canlı sınıf ve alternatif uygulamaların sisteme entegrasyonuyla EBA'da günlük yaklaşık 3 milyon ders yapabilme kapasitesi bulunuyor."

"Tablet dağıtımı devam edecek"

Bakan Selçuk, uzaktan eğitim sürecinde bakanlığının yaptığı çalışmalarla ilgili de şöyle konuştu:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, ihtiyaç sahibi olan öğrencilerimizin uzaktan eğitim sürecindeki tablet ve bilgisayar gereksinimleri karşılanmaktadır. Şimdiye kadar çeşitli kuruluşların da desteğiyle 150 bin civarında tablet dağıtıldı. Bakanlık olarak çalışmalarımız devam ediyor. 21 Aralık tarihine kadar 200 bin tablet daha dağıtılacak ve 2021 ocak ortasına kadar ilave 300 bin internet bağlantılı tablet daha dağıtılacak. İhtiyaç sahibi öğrenciler arasından; ailesinin gelir düzeyi, eğitim çağındaki kardeş sayısı, yüz yüze eğitime devam etme durumu, özel eğitim gereksinim halleri gibi hususlarda resmi veriler üzerinden yaptığımız sıralamalar doğrultusunda dağıtımlara imkânlar ölçüsünde devam edilecek. Yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları, kamu ve özel sektör kuruluşları ile sivil inisiyatifler tarafından sunulan ayni ve nakdi bilgisayar desteklerinin de öğrencilere hızla ulaşabilmesi için aynı stratejiyle çalışmalarımızı sürdürüyoruz."

"947 bin 837 öğretmen görev yapıyor"

Bakanlığa bağlı resmi eğitim kurumlarında 974 bin 837 öğretmenin görev yaptığını açıklayan Bakan Selçuk, "Hükümetlerimiz döneminde atanan öğretmen sayımız, mevcut resmi öğretmen sayısının yüzde 71'ine karşılık gelmektedir. Bu aynı zamanda genç bir öğretmen kadrosuna sahip olduğumuzu gösterir. Nitekim 40 yaş ve altındaki öğretmen sayımız toplam öğretmen sayımızın yüzde 62'sine tekabül etmektedir" dedi.

Öğretmenlerin mali ve sosyal haklarında önemli iyileştirmeler yapıldığını belirten Bakan Selçuk, 1 Temmuz 2020 tarihi itibarıyla bakanlık bünyesinde göreve başlayan 9'uncu derece 1'inci kademedeki bir öğretmenin maaşının 4 bin 369 TL, ek ders ücreti saatinin net 18,22 TL olduğunu açıkladı.