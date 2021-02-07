Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan YKS paylaşımı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) hazırlanan öğrencilerin canlı yayında soru sorup yanıt alabilecekleri 'YKS İnteraktif Soru Çözümleri Platformu' oluşturdu. Platformu sosyal medya hesabından duyuran Bakan Ziya Selçuk, "Dijital platformda öğrenciler, sunulan canlı derslere interaktif olarak katılabilecekler" dedi.

MEB'den yapılan açıklamada, YKS İnteraktif Soru Çözümleri Platformu'nun yarın öğrencilerin hizmetine sunulacağı ve platform yayınların 11 Haziran'a kadar sürdürüleceği belirtildi. Dijital platformda canlı olarak çözülecek sorular, EBA Akademik Destek'ten ve Temel Yeterlilik Testi (TYT) – Alan Yeterlilik Testi (AYT) sınavlarında çıkmış sorulardan seçildi. Ortaöğretim Genel Müdürlüğü'nün YouTube kanalı üzerinden canlı olarak yayın yapılacak dijital platform, YKS'ye hazırlanan tüm öğrencilere ve sınav maratonundaki tüm adaylara açık olacak. Canlı yayındaki sorulara öğrencilerin interaktif katılım sağlayabilmeleri için, yayın esnasında link paylaşılacak. Öğrenciler bu link üzerinden cevaplarını gönderebilecek, ayrıca soruların çözümleriyle ilgili merak ettikleri ayrıntıları yorumlar sekmesinden sorabilecek. Platform öğretmenleri ise, o sorulara gerektiğinde anlık olarak, gerektiğinde ders sonrasında düzenli periyotlarda cevap verecek.

"Öğrenciler canlı derslere katılabilecek"

Salgın döneminde öğrencilere destek olmak amacıyla sürekli yeni kaynakların ve projelerin oluşturulduğuna dikkat çeken Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Bu kapsamda çok sayıda destek paketini daha önce paylaşmıştık. Şimdi bunlara bir yenisini ekliyoruz. YKS'ye hazırlanan öğrencilerimize yönelik yeni dijital platformda öğrenciler, sunulan canlı derslere interaktif olarak katılabilecekler. Uygulamanın öğrencilerimiz ve sınava hazırlık sürecindeki tüm adaylarımız için motivasyonlarını artıracak, karşılıklı etkileşimle rahat bir çalışma modeli sunacak faydalı bir kaynak olmasını diliyorum" dedi.

Platformun pazartesi günü hizmete gireceğini Twitter hesabından da duyuran Selçuk, "YKS'ye hazırlanan öğrencilerimiz, hepinizi canlı yayında 'interaktif' soru çözümlerimize bekliyoruz. Öğretmenlerimiz, sınav gününe kadar sizlerle olacak. Yarın saat 15.00'te başlıyoruz" ifadelerini kullandı.

İnteraktif soru çözümleri nasıl olacak?

'https://youtu.be/up0lsHOzsXA' adresli YouTube kanalından yapılan canlı yayında önce soru ekrana gelecek ve öğrenciler belirtilen sürede soruyu çözerek cevaplarını ilgili alana tıklayarak sisteme gönderecek. Süre bittikten sonra hangi seçeneği kaç öğrencinin işaretlediğini tüm izleyiciler görebilecek. Bu oranlar doğrultusunda öğretmen, soruyu detaylı olarak çözecek ve varsa öğrenciden gelen yorumlara cevap verecek. Öğrenciler, öğretmen soruyu çözerken anlayamadıkları bölümleri yorum bölümünden sorabilecekler. Öğretmen de bu sorulara cevap verebilecek.