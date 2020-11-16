Milli Eğitim Bakanı Selçuk: Salgının yükselişi eğitimi zora sokuyor

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Koronavirüs salgınındaki yükselişin eğitimi zora soktuğunu ve bu yüzden kurallara uyulması gerektiğini" ifade etti.

Bakan Selçuk, Twitter hesabından paylaştığı mesajda, okulların tamamen açılmasıyla ilgili ''Bizim de arzumuz isteğimiz o yönde şu anda salgın şartları buna izin vermiyor. İnşallah önümüzdeki günlerde salgının seyrine bakarak ilgili kurumlarla görüş alışverişi yaparak bu konularda elimizden geleni yapacağız'' dedi.

Selçuk, pazar günü çalışma arasında Kızılay Meydanı'nda yürüdüğünü belirtti ve "Uyarılara rağmen çene altına inmiş maskeleri ve unutulan sosyal mesafeleri görünce çocuklarımızı okullarda güvende tutmak için çabalayan meslektaşlarım adına çok üzüldüm. Salgının yükselişi eğitimi zora sokuyor, kurallara uyalım" ifadelerini kullandı.