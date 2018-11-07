Milli Eğitim Bakanı Selçuk: Özel öğretime teşvik uygulamasını kademeli olarak azaltarak kaldıracağız

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Önümüzdeki süreçte özel öğretime teşvik uygulamasını kademeli olarak azaltarak kaldıracağız" dedi.

Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, Milli Eğitim Bakanlığı'nın bütçesi ele alınıyor. Milli Eğitim Bakanı Selçuk, okullar arasındaki eşitsizliğin asgariye indirileceğini, sınav baskısının azaltılacağını söyledi.

Gezici otobüs sınıfların devreye gireceğini kaydeden Selçuk, ilkokulda çocukların gelişimsel özellikleri dikkate alınarak teneffüs sürelerinin artırılacağını ifade etti.

Müfredatlar esnetilecek

Bakan Selçuk, müfredatın çocukların ilgi, yetenek ve mizaçları doğrultusunda esnek, modüler ve uygulamalı olarak iyileştirileceğini belirtti.

Özel okul teşviki

Özel okul teşvikleri önümüzdeki yıl artırılacak. Eğtiim ve öğretim kademesine göre yıllık 3 bin 290 lira ile 4 bin 610 lira arasında değişen eğitim ve öğretim desteği ödenecek. Ancak sonrasında özel okul teşviki kademeli olarak kaldırılacak.

AKP hükümeti, 2015-2019 Stratejik Planı’nda ve 10. Kalkınma Planı’nda özel sektörün eğitim ve öğretimdeki payını artırmak amacıyla teşvik uygulamalarını geliştirmeyi amaçlıyordu.