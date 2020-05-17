Milli Eğitim Bakanı Selçuk: Özel eğitim alanında çok büyük hazırlıklarımız var

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Özel eğitim alanında, öğretmenlerimizin yeni yaklaşımlara uyum sağlaması ile ilgili çocuklarımızın uyumu ile ilgili çok büyük hazırlıklarımız var. Dünya çapında akademisyenlerle çalışıyoruz" dedi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Türkiye genelinde özel eğitim alan öğrencilerin aileleriyle video konferans yöntemiyle bir araya geldi.

Bakan Selçuk, "ailelerin yaşantısını kolaylaştırabilmek, özel çocukların daha iyi eğitim hizmeti alabilmesini sağlamak için ellerinden geleni yapmaya gayret ettiklerini" ifade etti.

"ÖZELİM EĞİTİMDEYİM"

'Özelim Eğitimdeyim' adlı bir mobil uygulamanın hayata geçtiğini, TRT EBA TV'de özel eğitim kapsamındaki çocuklar için ayrı bir kuşak hazırlandığını hatırlatan Bakan Selçuk, 'Özel Çocuklarımızla Eğlenceli Etkinlikler Takvimi' adlı kitabı da ilk kez burada ailelere gösterdi.

Bakan Selçuk, şunları kaydetti:

"Özel eğitim alanında, öğretmenlerimizin yeni yaklaşımlara uyum sağlaması ile ilgili çocuklarımızın uyumu ile ilgili çok büyük hazırlıklarımız var. Dünya çapında akademisyenlerle çalışıyoruz.

Görüş alışverişi yapıyoruz. Bürokratlarımız, yöneticilerimiz bize bu konudaki ihtiyaçları aktarıyorlar ama bir de doğrudan doğruya anne babalarla görüşelim istedik. Söylediklerinizi nasıl hayata geçirebiliriz, 'ödevimizi alalım' diye bu toplantıları yapıyoruz."

Burada önemli noktanın sınıflara güvenli ve risksiz bir geri dönüş olduğunun altını çizen Bakan Selçuk, "Çocuklarımıza eğitim verelim derken sağlıklarıyla ilgili sorunlara yol açmak istemeyiz" ifadesini kullandı.

Bakan Selçuk ayrıca, salgın sonrasında mümkün olan en kısa zamanda düzenlenecek çalıştayla birlikte özel çocukların eğitimi konusunda daha fazla işler yapmak için söz verdi. (DHA)