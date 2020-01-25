Milli Eğitim Bakanı Selçuk: Elazığ'da okullarımız açısından korkulacak bir durum yok

Elazığ'da meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından Gezin Mahallesi'nde incelemelerde bulunan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, bölgedeki okullar açısından korkulacak bir durumun olmadığını ancak incelemelerin sürdüğünü açıkladı.

Selçuk Twitter'dan yaptığı açıklamada afet sonrası psikososyal desteğin de en az fiziksel destek kadar önemli olduğunu belirterek "Çocuklarımızın yaşadığı korkunun travmaya dönüşmemesi için, çocuklarımızla bizzat ilgilenmek için ekibimizle buradayız" yazdı.

Selçuk'un açıklamaları şöyle:

"Enkaz bölgesinde Bakanlıklar arasında tam bir koordinasyon halinde çalışmalar sürüyor. Şu anda okullarımız açısından korkulacak bir durum yok. Ancak her ihtimale karşı incelemelerimiz sürüyor. Deprem eylem planımızı uyguluyoruz.

"Rehber öğretmenlerimiz ve okul öncesi ekibimizle saat 12.30 itibariyle Elazığ'dayız. Afet sonrası psikososyal destek de en az fiziksel destek kadar önemlidir. Çocuklarımızın yaşadığı korkunun travmaya dönüşmemesi için, çocuklarımızla bizzat ilgilenmek için ekibimizle buradayız.

"Çocukların korkularını dile getirmesi ve işleyebilmesi için oyun terapisi alanları kuruyoruz; çocuklar kitapla, masalla, oyunla korkuyu yener. Uzman rehber öğretmenlerimiz kitap okuyarak, oyun oynatarak, masal anlatarak çocuklarımıza duygusal destek vermek için burada bizimleler."

(Elazığ depremi AFAD tarafından 6.8, Kandilli tarafından 6.6 büyüklüğünde ölçüldü.)