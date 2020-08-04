Milli Eğitim Bakanı Selçuk: 'Okulları birlikte açacağız' diyoruz; bunun için gerçekten çabalayamaz mıyız?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, okulların açılmasına ilişkin yeni bir açıklama yaparken, bayramda tatil yerlerinde oluşan kalabalıklara dikkat çekti. Selçuk, "Çocukları ve yetişkinleri bayramda denizde, plajda, parkta, sokakta bu kadar yakın temaslı ve maskesiz görmek üzücü. Okulları birlikte açacağız, diyoruz. Bunun için gerçekten çabalayamaz mıyız?" dedi.

Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınının etkisinin azalmasıyla birlikte okulların açılış tarihi olarak 31 Ağustos belirlenmişti. Salgının yeniden etkili olmaya başlamasının ardından okulların açılıp açılmayacağı netleşmezken, Bakan Selçuk konuya ilişkin şu açıklama yaptı:

"Sınıf mevcutlarını azaltmak, teneffüse çıkacak öğrenci sayısını ayarlamak, sabahçı ve öğlencilerin karşılaşmasını engellemek, çocukların ortak alanlarda aynı zamanda bulunmaması için planlama yapmak, sıralar arasında boşluk sağlamak…

"Okullarımızı sağlıkla açmak için gece gündüz çalışıyoruz"

"Kısacası çocuklarımızın birbirleriyle sosyal mesafesini korumak ve okullarımızı sağlıkla açmak için gece gündüz çalışıyoruz.

"Çocukları ve yetişkinleri bayramda denizde, plajda, parkta, sokakta bu kadar yakın temaslı ve maskesiz görmek üzücü.

"Okulları birlikte açacağız, diyoruz. Bunun için gerçekten çabalayamaz mıyız?"