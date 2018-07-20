Milli Eğitim Bakanı Selçuk: Öğretmen performans sistemini uygulamayacağız

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, eğitimde yeni bir dönem başlatacaklarını belirterek, "Ben bakan olmaya değil, gören olmaya çalışacağım. Bizim önceliklerimiz olacak. dezavantajlı çocuklar, öğretmenler önceliklerimiz olacak. Veriye dayalı bir politika üreteceğiz. Biz bir masanın üzerindeki tuzluğu değiştirerek 'sistem değişti' demeyeceğiz. Masayı yeniden inşa edeceğiz" dedi.

"2 ay içinde 3 yıllık program açıklayacağız. Öğretmen performans sistemini uygulamayacağız" diyen Selçuk, Türkiye'de eğitim sisteminin yıllar içinde birçok kez değiştirilmesine dikkat çekerek "Bize biraz izin verin. Biz biraz çalışalım. Hemen yapmamızı isterseniz yine hata yaparız. Bu inanın 50 yıllık mesele. Bir kültür. Biz bu kültürü değiştirmek istiyoruz" ifadesini kullandı.

Selçuk, çocukların günde 4-5 saatini sosyal medyada geçirdiğini belirterek "Bunları bir şekilde algılamak zorundayız. Yasaklamaktan bahsetmiyorum. Eğitim sistemimizi bir öğrenme ve beceri sistemine dönüştürmek ana hedefimiz" dedi.

Selçuk'un açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

— Her yeri okul olarak görüyoruz. Aydınlığı her yere taşımak istiyoruz. Günde 4-5 saat sosyal medyada dolaşan çocuklarımız var. Bunları bir şekilde algılamak zorundayız. Yasaklamaktan bahsetmiyorum. Eğitim sistemimizi bir öğrenme ve beceri sistemine dönüştürmek ana hedefimiz. Bunları nasıl yapacağımız inanın bizim ve uzmanların kafasında çok net. Diploma temelli değil, vasıf temelli gideceğimizin işaretlerini göreceğiz.

- 2 ay içerisinde 3 yıllık bir program açıklayacağız. Hangi ay, hangi sene ne yapmak istediğimizle ilgili program sunacağız. Nereye gelmek istediğimiz konusunda arzu ve hayallerimizi paylaşacağız. Hiçbir öğrencimiz, hiçbir velimiz sürprizle karşılaşmayacak. Oyunun ortasında kurallar değişmeyecek. Elbette beceremeyeceğimiz, başaramayacağımız şeyler olacak.

— Temel kavramımız adalet olacak. Ben bakan olmaya değil, gören olmaya çalışacağım. Bunu yaparken adaleti şiar edinmek vurgulamak istediğim şey. Bizim önceliklerimiz olacak. dezavantajlı çocuklar, öğretmenler önceliklerimiz olacak. Veriye dayalı bir politika üreteceğiz.

- Bize biraz izin verin. Biz biraz çalışalım. Hemen yapmamızı isterseniz yine hata yaparız. Bu inanın 50 yıllık mesele. Bir kültür. Biz bu kültürü değiştirmek istiyoruz. Biz nehrimizin yatağını açalım ve hep birlikte orayı açalım. Açamazsak bu yeni çağın suyu bizi alıp götürecek. İşin yüzde 70'inin robotlar tarafından yapılacağı dönemi görmek zorundayız. "Bütün işi robotlar yapacaksa bizim çocuklarımız ne yapacak" diye düşünmek zorundayız. Biz ya gemimizi inşa ederiz, ya da selde sürükleniriz. Bütün arkadaşlarımızın katkısını bekliyorum.

— Bazı kestirimler yapıp "Şunun için geldiler", "Şunu yapacaklar" demenin anlamı yok. Dünyamızda yeri de yok. İlkesel bir duruşumuzun olduğunu bir kez daha ifade etmek istiyorum.