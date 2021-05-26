Milli Eğitim Bakanı Selçuk: Eğitimde telafi başlıyor

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sosyal medya hesabından "Eğitimde telafi uygulamasına hazırız." diyerek, bu süreçle birlikte akademik, sosyal duygusal ve fiziksel alanda olumsuz etkileri ortadan kaldıracaklarını söyledi.

Selçuk'un paylaşımı şöyle:

"Eğitimde telafi uygulamasına hazırız. Büyük ve kapsamlı bir telafi süreciyle; akademik, sosyal duygusal ve fiziksel alanda olumsuz etkileri ortadan kaldıracağız. Haziran ayı itibarıyla başlayacağımız çalışmalar 2021-2022 eğitim yılını da kapsayacak. #eğitimdetelafibaşlıyor"