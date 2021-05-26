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Milli Eğitim Bakanı Selçuk: Eğitimde telafi başlıyor

26 Mayıs 2021 16:29

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sosyal medya hesabından "Eğitimde telafi uygulamasına hazırız." diyerek, bu süreçle birlikte akademik, sosyal duygusal ve fiziksel alanda olumsuz etkileri ortadan kaldıracaklarını söyledi.

Selçuk'un paylaşımı şöyle: 

"Eğitimde telafi uygulamasına hazırız. Büyük ve kapsamlı bir telafi süreciyle; akademik, sosyal duygusal ve fiziksel alanda olumsuz etkileri ortadan kaldıracağız. Haziran ayı itibarıyla başlayacağımız çalışmalar 2021-2022 eğitim yılını da kapsayacak. #eğitimdetelafibaşlıyor"

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