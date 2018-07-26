Milli Eğitim Bakanı Selçuk, bakan olduğu gün 250 milyon lira değerindeki hisselerini devretmiş

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından yeni kabinenin açıklandığı ve Milli Eğitim Bakanlığı koltuğuna oturduğu 9 Temmuz 2018’de, kurucusu olduğu Maya Okulları’nın Genel Kurulu’nu toplayarak tüm hisselerini devrettiği öğrenildi. Selçuk'un devrettiği hisselerin değerinin 250 milyon lira olduğu belirtildi.

Habertürk’ten Fatmanur Boylu’nun haberine göre, Bakan Selçuk , yasal olarak şirket hissedarı olmasına bir engel bulunmamasına rağmen, okulları yöneten şirketlerdeki tüm hisselerini devretti, okulların yönetimindeki görevlerinden de ayrıldı.

2.5 milyon liralık hisseyi kardeşine devretti

Maya-Gen Yayıncılık Bilgisayar İnşaat Gıda Turizm Ticaret Limited Şirketi’nin Genel Kurulu’nda alınan karar 13 Temmuz’da tescil edildi, 18 Temmuz’da da Ticaret Sicil Gazetesi’nde yayınlandı. 2002 yılında kurulan şirketin üç ortağı bulunuyor.



Bunlar, 10 bin hisse payı sahibi olan Ziya Selçuk, 5 bin pay sahibi kardeşi Oktay Selçuk ve yine 5 bin pay sahibi yeğeni Sefa Kayra Selçuk. Hisse paylarının her birinin 250 lira olduğu belirtildi. Ziya Selçuk, 2 milyon 500 bin lira sermaye payı karşılığı 10 bin hisseyi kardeşi Oktay Selçuk’a devretti. Şirketin müdürler kurulu başkanlığı görevi de Ziya Selçuk’tan Oktay Selçuk’a geçti.

Bakan Ziya Selçuk'un, aldığı bu kararla Maya Okulları ile arasında olan resmi bağlantıyı da kopardığı ifade edildi.