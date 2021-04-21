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Milli Eğitim Bakanı Selçuk açıkladı; sınav tarihleri ertelenecek mi?

21 Nisan 2021 10:57

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, lise öğrencilerinin yüz yüze sınavlarına ilişkin konuştu. Selçuk, riskin düşük seviyede olduğu yerlerde bile durumu dikkate aldıklarını belirtti.

Bakan Selçuk'un açıklaması şöyle:

"Riskin düşük seviyede de olsa dikkate alınması gerektiğini eğitim bilimciler olarak kendi içimizde değerlendirip böyle yapıyoruz. O yüzden açıp kapatmalar oluyor. 3 Mayıs’taki sınavlarla ilgili bakış açımız şu; eğer hocalarımız tabloyu ortaya koyduklarında bunların ertelenmesi gerekir bir şekilde yeniden bir tanzime ihtiyaç var denildiğinde, inanın hiç tereddüt etmeyiz derhal yaparız. Bizim hiçbir şekilde bir ısrarımız ya da bir beklentimiz olamaz, buna hakkımız yok. Çünkü çocuklarımız, kıymetli velilerimiz, öğretmenlerimiz kıymetli bizim, o yüzden de tümüyle tabloya bakıp, veriye bakıp, bilime bakıp, böyle bir kararı gözden geçiririz, yeniden ele alırız."

Ziya SelçukMilli Eğitim Bakanı Ziya Selçuklise
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