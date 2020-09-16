Milli Eğitim Bakanı Selçuk açıkladı: Eğitimde 2+5 sistemi nasıl uygulanacak?

Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk yüz yüze eğitime ilişkin yaptığı açıklamada, "Temelde pazartesi, salı günleri sınıfın yarısının gelmesini istiyoruz. Çarşamba ve pazar günleri ara verelim istiyoruz. Niye 2'ye bölüyoruz? Bölmezsek sosyal mesafeyi sağlayamıyoruz." dedi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk A Haber'de açıklamalarda bulundu. Bakan Selçuk'un açıklamalarından satır başları şöyle:

Eğitimde 2+5 uygulaması

"Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri gerçekten çok önemli. Bizim belirli konularla ilgili karar verirken elbette danışarak karar vermek söz konusu. Bu memleket konusu. Bu kararı verirken istişare ediyoruz. Kabinede tartışıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız önerilere göre bir karar alıyor. Şimdilik 2+5 ileride koşullar değişirse günler de değişir. Veliler için kılavuzlar hazırladık. Ailelerin ne yapması konusunda detayları anlatıyoruz.

Gerekli koşulları sağlayabildiğimiz ve riski en aza indirdiğimiz, kontrollü yapabildiğimiz seviyede tuttuk. O yüzden o seviye okul öncesi ve 1. sınıfta kaldı.

Bu sadece akademik değil, psikolojik, sosyolojik bir karar. O yüzden güven tazeleyerek bize inanmalarını sağlamak durumundayız.

Eğitimde HES uygulaması

Okullarımız velilerimizle temas ediyor, veliler randevulu olarak okullara geliyor. Velilere dikkat edilecekleri söyleniyor. Veli kılavuzu hazırladık. Veli kılavuzunda ayrıntılı olarak anlatılıyor. Sınıf öğretmenlerimiz de bunu paylaşacak. Sınıf öğretmenlerimiz, servis şoförlerimiz eğitim aldı.

"HES takibiyle pozitif vakaların bilgisini alıyoruz"

Taahhütname o kadar kötü bir şekilde yorumlandı ki. Biz nasıl veliye bundan sen sorumlusun diyebiliriz. Böyle bir şey olabilir mi? Oradaki taahhütname veliyi bilgilendirme formu.

Biz zaten bir velinin bunu bildiği halde çocuğunu okula göndermesini beklemeyiz. Bizler herhangi bir pozitif vaka halinde bunu anlık olarak bilgiyi zaten alıyoruz. Böyle bir sistem kurduk. Bugün tamamlandı. İlk defa burada söylüyoruz. MEB ve Sağlık Bakanlığı'nın ortak çalışması HES uygulaması tamamlandı.

HES takibiyle pozitif vakanın bilgisini alıyoruz. Pozitif vaka olursa gereken prosedürü uyguluyoruz.

Bu tedbirlerle bunu yapıyor olmak bizi rahatlatıyor. Avrupa ülkelerinin tamamına yakınında tüm sınıfları tam zamanlı açıyorlar. Bizim okullarımız kamuya açık alanlarda en güvenilir alanlardan birisidir. Sürekli kontrol, dezenfekte, takip var.

Pazartesi, salı sınıfın yarısı gelecek

Temelde pazartesi, salı günleri sınıfın yarısının gelmesini istiyoruz. Çarşamba ve pazar günleri ara verelim istiyoruz. Niye 2'ye bölüyoruz? Bölmezsek sosyal mesafeyi sağlayamıyoruz. Sınıflarda tekli oturulacak ve aralarda boşluk bırakılacak. Bu yüzden de sınıfta sosyal mesafeyi rahatlıkla sağlayabiliyoruz. Biz sınıflarda yaptığımız hazırlıklardan, öğretmenlerimizin birikiminden eminiz.

Biz zaten bir velinin bunu bildiği halde çocuğunu okula göndermesini beklemeyiz. Bizler herhangi bir pozitif vaka halinde bunu anlık olarak bilgiyi zaten alıyoruz. Böyle bir sistem kurduk. Bugün tamamlandı. İlk defa burada söylüyoruz. MEB ve Sağlık Bakanlığı'nın ortak çalışması HES uygulaması tamamlandı.

HES takibiyle pozitif vakanın bilgisini alıyoruz. Pozitif vaka olursa gereken prosedürü uyguluyoruz.

Bu durum öyle sıradan bir durum değil. Olağan dışı bir durum. Kaygısı olan, kronik rahatsızlığı olan durumlarda ben göndermek istemiyorum derse bizim görevimiz başka bir yol sunmak. Biz uzaktan eğitimi öneriyoruz onu tavsiye ediyoruz eğer veli istemezse. Eğer okula göndermek isterse okula gelip bu formu onaylaması gerekiyor.

O yaşlar çok kritik yaşlar. Alıcı dediğimiz yaşlar. 1 sene bekleyebilir ama buna rağmen göndermesini tavsiye ederim. Çünkü çocuklarımız okul ortamında temel kavramlarını almadığında ilkokul 1. sınıfta zorluk çekiyor. O yüzden tavsiye ederim.

Bizim vazifemiz bu 2 günün dışındaki günlerde yapacağımız çalışmalarda bu çocuklarımıza velilerimize destek olmak. İlk defa bu anlamda bir öğretmen olacak. İlk defa resmi anlamda okul ortamında olacak. Bu çocuklarımız eğer öğretmeni görmezse tanışmazsa, duygusal bağlantı kurmazsa hiç okula gitmediğinde duygusal bağ oluşmuyor. Aslında hedefimiz daha çok okul ortamına alışması, öğretmeniyle tanışması. İlk kez gördüğü birine bağ kurmak çok zor.

"Müfredatları EBA üzerinden öğrencilerle paylaşacağız"

Müfredatı biz tam olarak çocuklarımızla paylaşacağız. EBA TV de paylaşırız, internette paylaşırız, yüz yüze paylaşırız. Eskiden çok imkan yoktu şimdi bu imkanlarımız çok daha fazla var.

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