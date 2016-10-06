Milli Eğitim Bakanı: "Reis hakkında ne düşünüyorsun" sorusu havuzda yok, sorulduysa da mülakata halel gelmez

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) 15 bin sözleşmeli öğretmen alımı mülakatında, adaylara alanları dışında sorular yönetildiğine ilişkin iddialara yanıt verdi. Yılmaz, "'Reis hakkında ne düşünüyorsun?' sorusu havuzda yok, biz belirlemedik. Oldu da birisi ‘Reis hakkında ne düşünüyorsunuz’ dedi, bunun ne zararı var? Kesinlikle mülakata halel gelmez" dedi.

MEB, darbe girişiminin ardından açığa aldığı öğretmenlerden doğan boşluğu kapatmak için 'sözleşmeli öğretmen uygulaması'nı başlatmış, uygulama kapsamında yapılan mülakatlarda şu soruların sorulduğu iddia edilmişti:

* Ahlaklı olmak insana neler kazandırır?

* Cemil Meriç kimdir?

* Okulda bir sunum hazırlasan, Mehmet Akif Ersoy hakkında neler anlatırsın?

* G20 zirvesi nerede toplandı?

* Cumhurbaşkanımız konuşmasında nelere değindi?

* Hangi gazete ve köşe yazarlarını takip ediyorsun?

* Reis denilince aklına kim geliyor?

* Reis hakkında ne düşünüyorsun?

* Ömer Halisdemir kimdir?

* 15 Temmuz sürecini değerlendirin?

* Hangi dershaneye gittin?

"'Adaletten ayrılıyorlar' imajı

verilmek isteniyor"

Konuyla ilgili olarak gazetecilerin sorularını yanıtlayan Yılmaz şöyle konuştu:

“Mülakatın mutlaka olması lazım. Bu bizim getirdiğimiz bir şey değil Öncesinde de yapılan bir uygulama. Biz mülakata giren öğretmenleri daha öncesinde eğitime aldık, eğitim verdik. Soru havuzunda 2 ayrı tür var. Bizim soru havuzumuzda böyle sorular yok. Oldu birisi ‘Reis hakkında ne düşünüyorsunuz’ dedi, bunun ne zararı var? Kesinlikle mülakata halel gelmez. Bu söylenenler adaletten ayrılındığı imajı verilmek için yapılıyor"