Milli Eğitim Bakanı Özer'den 'vakalar artarsa okulların kapatılır mı' sorusuna yanıt

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, yüz yüze eğitime geçilmesiyle birlikte okullarda olası vaka artışlarında okulların değil sınıfların kapatılacağını söyledi.

CNN TÜRK'te Gece Görüşü adlı programda eğitimle ilgili merak edilen soruları yanıtlayan Bakan Özer'in açıklamaları şöyle:

Süreci sınıf bazlı yöneteceğiz. Şu ana kadar çok başarılı şekilde devam ediyor. Bizim eğitim sistemimiz devasa bir sistem.

Bakan, 'vakalar artarsa okullar kapatılır mı?' sorusuna yanıt verdi

Kesinlikle hayır. Bizim geliştirdiğimiz sistemde okulları kapatmayı değil, sınıfları kapatmayı gerektiriyor. ABD'de yayınlanan veriler bize şunları gösteriyor, kaygı yaratan delta varyantı beklenene göre çok daha az gerçekleşti. ABD'de şuan okulların %2'si kapalı. Aslında çok daha yüksek oran bekleniyordu fakat düşük oran gerçekleşti. Şuan ülkemizde en güvenli yer okullarımız. Bu kadar denetimin olduğu başka bir yer yok.

Toplumda vakalar arttığı zaman bizim kapanan sınıflarımız da artıyor tabi. Bulaşın okuldan kaynaklandığı ile ilgili bir veri yok. Virüs okulu seçmiyor. Önemli olan kurallara uymak.

Türkiye'de kapanan sınıf oranları düşük. Toplumdaki artan vaka sayıları gecikmeli olarak yansıyor tabloya. Bu oran gittikçe düşüyor.