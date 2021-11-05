Bakan Özer açıkladı; öğretmenler mesleki eğitimlerini online olarak yapılacak

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 15-19 Kasım tarihleri arasındaki ara tatilde öğretmenlerin okullara gitmeyip idari izinli sayılacaklarını açıkladı. Bakan Özer, öğretmenlerin mesleki eğitimlerini online olarak alacaklarını duyurdu.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer kasım ayı ara tatili için yaptığı açıklamada öğretmenlerin okula gelip gelmeyeceğiyle ilgili resmi duyuruyu yaptı.

Buna göre öğretmenler 15-19 Kasım tarihleri arasında gerçekleşecek olan ara tatilde idari izinli sayılarak okula gitmeyecek.

Ancak mesleki eğitimleri online olarak yapılacak.