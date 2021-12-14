Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer: 2022'de kütüphanesiz okul kalmayacak

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 'Kütüphanesiz Okul Kalmayacak' projesine ilişkin, "İnşallah bu projeyi yıl sonunda tamamlayacağız. Böylece 2022 yılında tüm Türkiye'de kütüphanesi olmayan okul kalmayacak" dedi.



Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, ekim ayı sonunda AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan tarafından başlatılan 'Kütüphanesiz Okul Kalmayacak' projesi kapsamında, kısa sürede 554 kütüphane yaparak tüm eksiklerini tamamlayan ilk il Ağrı oldu.



Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Bakan Özer, eğitimde fırsat eşitliğini artırmak için okullar arası başarı farklarını azaltmaya ağırlık verdiklerini belirtti.



Özer, "'Kütüphanesiz Okul Kalmayacak' projesini bu kapsamda başlattık. Gerekli planlamalarımızı yaparak tüm illere ihtiyaç duydukları ödenekleri gönderdik. İllerde arkadaşlarımız yoğun bir çaba içerisindeler. Kısa sürede 10 bin okulumuz yeni kütüphanelerine kavuştu. Şu anda 30 ilimizde kütüphanesi olmayan okulumuz yok. Geri kalanı da bitmek üzere. İnşallah bu projeyi yıl sonunda tamamlayacağız. Böylece 2022 yılında tüm Türkiye'de kütüphanesi olmayan okul kalmayacak" dedi.



