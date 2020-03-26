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Milli Eğitim Bakanı: LGS merkezi sınavı sadece birinci dönem müfredatından yapılacak

26 Mart 2020 16:15

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "LGS kapsamındaki merkezi sınav, sadece birinci dönem müfredatından yapılacak" açıklamasında bulundu.

Dün Ankara'da gerçekleşen 'eğitim' konulu Bilim Kurulu toplantısının ardından Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, ''Bilim Kurulu’nun da önerisiyle Koronavirüs tedbirleri kapsamında 30 Nisan'a kadar okulların tatil olması, uzaktan eğitimin devam etmesi kararını aldık.

LGS'nin ne şekilde yapılacağına dair bizim 3 senaryomuz var. Bu senaryolara bağlı olarak paketlerimiz var. Bu anlamda sınavların ertelenmesi veya ertelenmemesi tamamen buradaki bilimsel metodoloji sonucunda ortaya çıkacak kararlara bağlı.'' açıklamasında bulunmuştu.

Liselere Geçiş Sınavı'nın (LGS) 7 Haziran 2020 Pazar günü gerçekleşmesi bekleniyor.

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