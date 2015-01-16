Milli Eğitim Bakanı: KPSS'de kopyanın üstü galiba kapatılmış

Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı, 2010'da yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavları’nda kopyaya ilişkin yürütülen soruşturmanın belli bir aşamaya geldiğini söyledi.

Nabi Avcı, ana, ilk ve ortaokul öğrencilerine matematik ve fen alanlarında uygulamalı eğitimler veren İstanbul Teknik Üniversitesi(İTÜ) Taşkışla Kampüsü'nde çalışmalar sürdüren İTÜ Bilim Merkezi’nin açılışını gerçekleştirdi. Avcı, açılışın ardından basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

'Galliba üstü kapatılmış'

Bakan Avcı, 2010'da yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavları’nda (KPSS) kopyaya ilişkin yürütülen soruşturmaya dair ÖSYM Başkanı Ali Demir'in "Soruşturma, 2010 yılı KPSS ile sınırlı kalmayacak" yönündeki açıklamalarına ilişkin, "Daha önce başlamış ve galiba üzeri kapatılmış bir yargı ve adli soruşturma söz konusu idi. Onunla ilgili adli soruşturma ve incelemeler zannediyorum belli aşamaya gelmiş olmalı ki, şimdi bununla ilgili bu çalışma başlatılıyor. Hayırlı olsun" dedi.