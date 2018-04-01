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Milli Eğitim Bakanı: Kısa süre içinde ikili eğitimi kaldıracağız

"Evlatlarımız sabahın köründe okula gitmesin, öğleden sonra gelenler de gece karanlıkta eve gelmesinler"

01 Nisan 2018 14:51

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, "Kısa bir süre içerisinde ikili eğitimi kaldıracağız. Yani evlatlarımız sabahın köründe okula gitmesin, öğleden sonra gelenler de gece karanlıkta eve gelmesinler diye. Daha iyi bir eğitim vermek için çalışıyoruz" dedi.

Yılmaz, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba ve Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan ile Mersin, merkez Akdeniz ilçesi Çilek Mahallesi'nde gerçekleştirilen mahalle toplantısına katılarak vatandaşlarla buluştu.

Burada bir konuşma yapan Yılmaz, geçmişe kıyasla Türkiye'de birçok sorunu çözdüklerini söyledi. Liseyi 70 kişilik sınıfta okuduğunu anlatan Yılmaz, şöyle konuştu:

"İstanbul'da Haydarpaşa Lisesi'ne gittim. 70 kişilik sınıfta okudum. Ders 45-50 dakika, o zamanlar öyleydi. Öğretmen öğrencisine 1 dakika ayırabilir mi? Ayıramaz. Ayıramazsa kaliteli eğitim olur mu? Olmaz. Ne yapmak lazım? Derslik başına düşen öğrenci sayısın makul hala getirmek lazım. Nedir bu sayı? 30'un altına düşürmek. Biz gelmeden önce tüm Türkiye'de 36 idi şimdi 24'e düşürdük. Mersin'de 35'ti, 25'e düştü. İstiyoruz ki Mersin'deki evlatlarımız daha güzel bir eğitim alsınlar. Başbakanımızın talimatı var. Kısa bir süre içerisinde ikili eğitimi kaldıracağız. Yani evlatlarımız sabahın köründe okula gitmesin, öğleden sonra gelenler de gece karanlıkta eve gelmesinler diye. Daha iyi bir eğitim vermek için çalışıyoruz."

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