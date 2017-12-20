T24 LogoT24 Logo
Gündem

Milli Eğitim Bakanı, kadın erkek eşitliğini yok sayan kitabı savundu: Aile içindeki yerine işaret ediyor!

"Gençler evlilik yolunda ilk adımlarını üniversite yıllarında atmalılar"

20 Aralık 2017 10:28

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, “Hz. Muhammed’in Hayatı” ders kitabındaki Medeni Yasa’ya aykırı evliliğe ilişkin sözleri savundu. Yılmaz, kitaptaki “kadının itaati ibadettir” ifadeleri için “Kadının aile içerisindeki konumuna ve sorumluluğuna işaret etmektedir” dedi.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre Yılmaz, “Hz. Muhammed’in Hayatı” ders kitabındaki “kadının itaati ibadettir” ifadelerini “Örnek gösterilen cümlelere kadının aile içerisindeki konumuna ve sorumluluğuna işaret etmektedir” sözleriyle savundu. Yılmaz eleştirilere karşılık “Hz. Muhammed’in Hayatı dersleri seçmeli derslerdir ve bu dersleri tercih eden ailelerin çocukları seçmektedir” dedi. CHP ve HDP’li 15 milletvekilinin konuya ilişkin soru önergelerine skandal bir yanıtla karşılık vermişti. Ders kitaplarına giren ‘cihat’ konusunu “dinimizde var” diyerek savunan Yılmaz, ders kitabındaki Medeni Kanun’a aykırı önermeleri de aynı şekilde savundu.

Kadının sorumluluğu

Kitapta dinin aileyi lidersiz bırakmadığı belirtilerek 2001 yılında çıkarılan yeni Türk Medeni Yasası’nda ailede ‘reislik’ kavramı kaldırılması ve eşlerin aileyi birlikte temsil edeceği hükmü getirilmesine karşın “Erkekler güç ve kuvvet yönünden daha ileri olduğundan, ailenin sorumluluğunu birinci derecede onlara yüklemiştir” ifadeleri yer almıştı. Anne kavramının görevleri de “kocasına karşı görevlerinde titiz davranması, evine ve çocuklarına sahip çıkması gerekir. Sabırlı ve kanaat ehli olmalı, israftan kaçınmak” olarak sıralanmıştı. Ayrıca “İslam, erkeğin üstlendiği mesuliyetlere karşılık kadının da kocasına itaat etmesini istemiş ve bu itaati ibadet saymıştır. Ailede erkek vazifesini yapar, ailesine karşı güzel davranır; kadın da ona karşı gereken muhabbet, hürmet ve itaati gösterirse aile içinde düzen ve uyum sağlanmış olur” önermesi yapılmıştı. Yılmaz, “Örnek gösterilen cümleler kadının aile içerisindeki konumuna ve sorumluluğuna işaret etmektedir” dedi. Yılmaz, kitapta “çocuk evliliklerinden” bahsedilmediğini söyledi. Yılmaz, “Toplumumuzda üniversite eğitimini tamamlayan kimseler ‘genç’ olarak kabul edilmekte ve geleneğimizde bu kesimin evlilik yolunda ilk adımlarını üniversite yıllarında ya da bitiminde atmaları beklenmektedir” dedi.

 

ETİKETLER

milli eğitim bakanıkadın erkekhaberaçıklamasorumluluğu

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Motoru Bosch'tan, bataryası Çin'den; 'yerli' otomobilin CEO'sundan fiyat açıklaması...

Emniyet'in aradığı Fettah Tamince, Acun Ilıcalı'nın Elazığ için başlattığı bağış...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

Erkekler en çok bu pozisyonlarda penisini kırıyor!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24