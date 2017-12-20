Milli Eğitim Bakanı, kadın erkek eşitliğini yok sayan kitabı savundu: Aile içindeki yerine işaret ediyor!

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, “Hz. Muhammed’in Hayatı” ders kitabındaki Medeni Yasa’ya aykırı evliliğe ilişkin sözleri savundu. Yılmaz, kitaptaki “kadının itaati ibadettir” ifadeleri için “Kadının aile içerisindeki konumuna ve sorumluluğuna işaret etmektedir” dedi.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre Yılmaz, “Hz. Muhammed’in Hayatı” ders kitabındaki “kadının itaati ibadettir” ifadelerini “Örnek gösterilen cümlelere kadının aile içerisindeki konumuna ve sorumluluğuna işaret etmektedir” sözleriyle savundu. Yılmaz eleştirilere karşılık “Hz. Muhammed’in Hayatı dersleri seçmeli derslerdir ve bu dersleri tercih eden ailelerin çocukları seçmektedir” dedi. CHP ve HDP’li 15 milletvekilinin konuya ilişkin soru önergelerine skandal bir yanıtla karşılık vermişti. Ders kitaplarına giren ‘cihat’ konusunu “dinimizde var” diyerek savunan Yılmaz, ders kitabındaki Medeni Kanun’a aykırı önermeleri de aynı şekilde savundu.

Kadının sorumluluğu

Kitapta dinin aileyi lidersiz bırakmadığı belirtilerek 2001 yılında çıkarılan yeni Türk Medeni Yasası’nda ailede ‘reislik’ kavramı kaldırılması ve eşlerin aileyi birlikte temsil edeceği hükmü getirilmesine karşın “Erkekler güç ve kuvvet yönünden daha ileri olduğundan, ailenin sorumluluğunu birinci derecede onlara yüklemiştir” ifadeleri yer almıştı. Anne kavramının görevleri de “kocasına karşı görevlerinde titiz davranması, evine ve çocuklarına sahip çıkması gerekir. Sabırlı ve kanaat ehli olmalı, israftan kaçınmak” olarak sıralanmıştı. Ayrıca “İslam, erkeğin üstlendiği mesuliyetlere karşılık kadının da kocasına itaat etmesini istemiş ve bu itaati ibadet saymıştır. Ailede erkek vazifesini yapar, ailesine karşı güzel davranır; kadın da ona karşı gereken muhabbet, hürmet ve itaati gösterirse aile içinde düzen ve uyum sağlanmış olur” önermesi yapılmıştı. Yılmaz, “Örnek gösterilen cümleler kadının aile içerisindeki konumuna ve sorumluluğuna işaret etmektedir” dedi. Yılmaz, kitapta “çocuk evliliklerinden” bahsedilmediğini söyledi. Yılmaz, “Toplumumuzda üniversite eğitimini tamamlayan kimseler ‘genç’ olarak kabul edilmekte ve geleneğimizde bu kesimin evlilik yolunda ilk adımlarını üniversite yıllarında ya da bitiminde atmaları beklenmektedir” dedi.