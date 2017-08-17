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Milli Eğitim Bakanı: Evrime karşı değiliz, Darwin'i de öğreteceğiz

Yılmaz, cihat kelimesinin yanlış bilindiğini, bu nedenle doğrusunu öğretmek gerektiğini anlattı

17 Ağustos 2017 10:52

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, yeni müfredata ilişkin olarak konuştu. Yılmaz, “Biz evrime karşı değiliz. Bilim bir şey diyorsa buna karşı olabilmek mümkün değil. Yeni müfredatta İbn-i Sina da var, Darwin de var" dedi.

Sözcü'den Yurdagül Uygun'a konuşan Yılmaz, "Biz evrime karşı değiliz. Bilim bir şey diyorsa buna karşı olabilmek mümkün değil. Biz sadece ‘Öğretilecek o kadar konu var ki, bu konu bu eğitim seviyesinde verilmesin, ortaöğretimin üstünde verilmesi uygundur' diyoruz. Yeni müfredatta ‘Biyolojinin tarihsel gelişim sürecine katkı sağlayan bilim insanlarını tanır" diye bir bölüm var. Burada tanıyacağı insanlar arasında İbn-i Sina da var, Darwin de var. Yani Darwin'e karşı olma durumu yok" ifadelerini kullandı.

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, İstanbul Beykoz'da dün gazete ve televizyonların eğitim editörleriyle bir araya geldi.

Cihat kelimesinin yanlış bilindiğini, bu nedenle doğrusunu öğretmek gerektiğini anlatan Yılmaz, şöyle devam etti: "Bunu kesinlikle canı gönülden söylüyorum, sizin kaygınıza aynen ben de katılırım. Biz bunu müfredata koyduk ama öğretmen orada ne anlıyor? Öğretmene bir çerçeve koyduk. Yani yanlış anlamları verme, aşırılara gitme diye… Adı barıştan gelen bir dinin bir kelimesi savaşa, kırmaya, dökmeye getirilebilir mi?"

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