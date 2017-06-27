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Milli Eğitim Bakanı: 20 bin öğretmenin ataması gelecek ay yapılacak

"Eğitime önemli yenilikler kazandırdık"

27 Haziran 2017 19:20

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, ataması yapılmayan öğretmenlerle ilgili olarak açıklama yaptı. Bakan Yılmaz, "mülakatları tamamlanan 20 bin öğretmenin atamasının gelecek ay yapılacağını" söyledi.

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Ankara'dan kara yolu ile bir dizi programlara katılmak üzere memleketi Sivas'a geldi. Bakan Yılmaz, Sivas Belediyesi tarafından Şeyhşamil Mahallesi'ne yapılan Osman Seçilmiş Mesire Alanı'nın açılışına katıldı.

Açılışta konuşan Bakan Yılmaz, önemli yenilikleri eğitime kazandırdıklarını belirterek atama bekleyen öğretmenlerle ilgili, "Bir yıl içerisinde 20 bin derslik yaptık. Sözleşmeli öğretmen uygulamasını başlattık. 20 bin öğretmenin mülakatını yaparak atamasını gerçekleştirdik. 20 bin öğretmenin de mülakatını tamamladık. Önümüzdeki ay atamasını yapacağız. Dershanelerin tek bilim dalında açılabileceğini dair kanuni değişiliklik yaptık. Etüt merkezlerini kapattık. Çıraklık eğitim merkezini zorunlu eğitim kapsamına aldık. Çünkü eğer iyi çırak yetiştiremezsiniz o zaman el sanatlarınız, esnafınız, küçük sanayiciniz ölür" şeklinde konuştu.

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