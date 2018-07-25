Milli Eğitim Bakan Yardımcılığına atanan İbrahim Er, Erdoğan'ın yakını

Cumhurbaşkanlığı başdanışmanları ve Bakanlık yardımcıları gece yarısı atamasıyla belli oldu. Milli Eğitim Bakanlığı Bakan Yardımcılığı'na atanan Danıştay Üyesi İbrahim Er'in Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın teyzesinin oğlu olduğu iddia edildi.

Resmi Gazete’de yayımlanan kararnamelerle, Cumhurbaşkanlığı bünyesinde kurulan Strateji ve Bütçe Başkanlığı ile İletişim Başkanlığına ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığına atamalar yapıldı. Milli Eğitim Bakanlığı Bakan Yardımcılığına, İbrahim Er ve Reha Denemec atandı.

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararlarına göre, Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanlığı bakan yardımcılıklarına Ahmet Erdem ve Ayşe Ergezen atandı.

"Erdoğan'ın teyzesinin oğlu" iddiası

Cumhuriyet'te yer alan haberde Erdoğan'ın teyzesinin oğlu olduğu ileri sürülen Milli Eğitim Bakanlığı bakan yardımcılığı görevine getirilen İbrahim Er'in, üstlendiği bu görevin ardından internette en çok aranan isimlerin başında gelmeye başladığı aktarılan bilgiler arasında.

İbrahim Er kimdir?

25 Mayıs 1968 Rize doğumlu olan İbrahim Er’in Danıştay üyesi olarak görev yapmıştır. Güneysu İmam Hatip Ortaokulu’nu ve Rize Lisesi’ni bitiren İbrahim ER Giresun Eğitim Enstitüsü Sınıf Öğretmenliği bölümünü bitirdikten sonra bir dönem öğretmen olarak çalıştı. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Yönetimi ve Denetimi Bölümü’nden de mezun olan MEB Bakan Yardımcısı İbrahim ER, Millî Eğitim Bakanlığı İlköğretim Genel Müdürü olarak görev yaptı. İKGM’de çalışırken 2 Mart 2011’de Danıştay üyeliğine seçilen ER, Danıştay 1. daire üyesi olarak çalışırken Milli Eğitim Bakanlığına 25 Temmuz 2018 tarihi itibari ile Bakan Yardımcısı oldu. İbrahim Er evli ve iki çocuk babasıdır.