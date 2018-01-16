Milli cimnastikçi Ferhat, madalyalarını saklayacak yer bulamıyor

İZMİR, (DHA)- ÜLKEMİZİN son dönemde yetiştirdiği en önemli cimnastikçilerden biri olan Ferhat Arıcan, kelimenin tam anlamıyla madalya koleksiyoneri oldu.

Geçen yıl İzmir Büyükşehir Belediyespor\'dan Altınordu\'ya transfer olan milli cimnastikçi, 2005-2017 yılları arasında aralıksız üst üste 12 kez Türkiye şampiyonluğunu elde etti. Dünya Kupası, Gençlik Olimpiyatları, Akdeniz Oyunları ve İslam Oyunları\'nda bir çok kez kürsüye çıkan Ferhat Arıcan, kazandığı yüzlerce madalyayı saklayacak yer bulamıyor.

Ülkemizi 2016 Rio Olimpiyatları\'nda temsil etme gururu yaşayan, Avrupa ve Dünya Şampiyonası\'nda 8\'inci sırayı elde eden 24 yaşındaki cimnastikçi, kendi adını taşıyan üç hareketi literatüre geçirerek Türk cimnastiğinde tarih yazdı. Şimdiki hedefini \"2020 Tokyo Olimpiyatları\" olarak belirleyen Ferhat Arıcan, \"Bu yıl kariyerimin en yoğun ve zorlu yarışma dönemini yaşayacağım. Olimpiyatlarda kürsüye çıkan ilk Türk cimnastikçi olarak tarihi bir başarıya daha imza atmayı hedefliyorum\" diye konuştu.

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