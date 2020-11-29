Milli cimnastikçi Duygu Doğan: Altın madalya alarak ülkemizi gururla temsil ettik

Ukrayna'da düzenlenen Avrupa Ritmik Jimnastik Şampiyonası'nda şampiyon olan milli takım yurda döndü.

Türk Hava Yolları’nın tarifeli seferiyle Ankara Esenboğa Havalimanı’na gelen milli kafileyi, Spor Genel Müdür Yardımcısı Murat Kocakaya, Türkiye Cimnastik Federasyonu Başkanı Suat Çelen, Ankara Gençlik ve Spor İl ŞubeMüdürü Soner Başkaya ve sporcuların aileleri karşıladı.

"Türk cimnastiği tarih yazdı"

Kiev’de düzenlenen şampiyonada tarihi bir başarı yakalandığına dikkat çeken Türkiye Cimnastik Federasyonu Başkanı Suat Çelen, "Ritmik Cimnastik Grup Milli Takımı'mız 3 çember, 2 labut branşında Avrupa şampiyonu oldu. Biz orada olimpiyatlara kota almış 3 ülkeyi geride bırakarak şampiyon olduk. O açıdan çok gururluyuz. Bu başarıda gerçekten çok büyük bir emek var. Bu başarının en büyük mimarları sporcularımız ve aileleridir. Başta sayın Gençlik ve Spor Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve sporcularımızın ailelerine çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Avrupa Şampiyonası’nın 2021 yılının Haziran ayında Bulgaristan’da düzenleneceğini anımsatan Çelen, olimpiyat kotası için mücadele edeceklerini ve Kiev’de yakalanan başarının kendilerini daha da motive ettiğini söyledi.

"Bu başarı 3 yıllık bir emek sonucu geldi"

Türkiye’nin özel bir gün yaşadığını söyleyen Spor Genel Müdür Yardımcısı Murat Kocakaya, “Bu başarı 3 yıllık bir emek sonucu geldi. Kızlarımız inşallah önümüzdeki yıla ertelenen 2020 Tokyo Olimpiyatları'na gidip ülkemizi gururla temsil edecekler. Birçok gencimize ritmik cimnastik öğrettik. Olimpik bir branşta neler yapabildiğimizi, Türk kızlarına şans verildiğinde neler başarabileceklerini görmüş olduk. Bizonlarla gurur duyuyoruz. İnşallah çok daha büyük başarılar olacaktır. Başta Sayın Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve federasyon yetkililerimize çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

"Ülkemizi gururla temsil ettik"

Altın madalya kazandıkları için çok mutlu olduklarını ifade eden milli cimnastikçi Duygu Doğan, “Bu başarı için çok çalışıp, emek verdik. Türkiye tarihinde bir ilki başardık, çok mutlu ve gururluyuz. Altın madalya alarak ülkemizi gururla temsil ettik. Tarif edilemez bir his bu. Çok çalışmıştık ve emeklerimizin karşılığını aldığımız için ayrıca çok mutluyuz" dedi.