-MİLLİ BOKSÖRLER 3 ALTINLA DÖNDÜ KESZTHELY (A.A) - 07.08.2010 - Milli boksörler Gülsüm Tatar, Serpil Yassıkaya ve Ayşe Taş, Avrupa Birliği Bayanlar Boks Şampiyonası'nda altın madalya kazandı. Macaristan'ın Keszthely kentinde düzenlenen şampiyonanın son gününde ringe çıkan 4 milli sporcudan 3'ü rakiplerini yenerek altın madalya elde etti. 46 kiloda mücadele eden Serpil Yassıkaya, İngiliz rakibi Vesna Fisher'i 8-1 mağlup ederek, altın madalyanın sahibi oldu. 54 kiloda Ayşe Taş, Yunanlı Evgenia Tasidou'ya 9-1 üstünlük sağlayarak, altın madalya elde etti. 64 kiloda ringe çıkan dünya ve Avrupa şampiyonu Gülsüm Tatar da İngiliz Cameron Chantelle'e puan vermeyerek, maçtan 4-0 galip ayrıldı ve altın madalyaya uzanan bir diğer isim oldu. 51 kiloda yarışan Sümeyra Yazıcı ise Bulgar Stoyka Petrova'ya 6-2 yenilerek, gümüş madalyada kaldı. Türkiye, şampiyonayı 3 altın, 1 gümüş ve 2 bronz madalya ile kapattı. 48 kiloda Binnur Sakal ve 75 kiloda Elif Güneri, bronz madalya kazanmıştı.