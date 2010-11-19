-MİLLİ BOKSÖRE BOZDAĞ'DAN DESTEK YOZGAT (A.A) - 19.11.2010 - Boğazlıyan Pansu Şekerspor Kulübü Boks Takımı Sporcusu Milli Boksör Mehmet Ateş'e, AK Parti Grup Başkanvekili ve Yozgat Milletvekili Bekir Bozdağ'dan destek geldi. Bayram dolayısıyla ziyaretlerde bulunmak üzere Boğazlıyan'a gelen Bozdağ, Milli Sporcu Mehmet Ateş ile bir süre görüştü. 6 ay sonra düzenlenecek Dünya Boks Şampiyonası'na katılacağını belirten Ateş, şampiyona için çalışmalarını aralıksız sürdürdüğünü söyledi. Ateş, hedefinin Dünya Şampiyonası'nda Ayyıldızlı Bayrağı göndere çekmek olduğunu, bunun için gece gündüz demeden antrenörü Kemal Akdağ gözetiminde çalıştığını ifade ederek, Türkiye'de düzenlenen son üç özel turnuvaya katılamadığını anlattı. Ateş, ''Turnuvaya katılamayışımın sebebi ise sabah ve akşam olmak üzere koşu yapmam gerekiyor. Hava o saatlerde soğuk olduğu için hastalandım ve özel turnuvalara katılamadım'' dedi. Milletvekili Bozdağ'dan koşu bandı talebinde bulunan Ateş, dünya şampiyonu olacağına inandığını dile getirdi. Mehmet Ateş'i bugüne kadarki başarılarından dolayı tebrik eden Bozdağ, son yıllarda Boğazlıyan'ın boksta büyük başarılar elde etmeye başladığını anlattı. Mehmet Ateş'in başarılarının herkesi sevindirdiğini vurgulayan Bozdağ, Ateş'in koşu bandı talebinin yerine getirileceğini kaydetti.