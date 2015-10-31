Milli boksör Sinan Şamil Sam son yolculuğuna uğurlandı

Karaciğer yetmezliği nedeniyle İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede dün hayatını kaybeden eski kıtalararası ağır sıklet boks şampiyonu Sinan Şamil Sam, Ankara'da son yolculuğuna uğurlandı.

"Boğazın Boğası" lakabıyla bilinen eski boksör için, ilk olarak, Türkiye Boks Federasyonu tarafından Ankara 19 Mayıs Spor Kompleksi içindeki Şefik Tetik Boks Salonu'nda tören düzenlendi.

Törene, Sam'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra Gençlik ve Spor Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Hasan Özaba ve Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç katıldı.

Ağır sıklet kategorisinde şampiyonluğa ulaşan ilk Türk boksör olan Sam'ın Türk bayrağına sarılı tabutuna boks eldiveni konuldu. Sevenleri, dünyaca ünlü boksörün tabutu başında dua etti. Sam'ın, Almanya'dan gelen eşi Funda ile kızları Defne ve Nilüfer törende gözyaşlarına hakim olamadı.

Kariyerinde çıktığı profesyonel 35 maçın 31'ini kazanan boksörün amcası Talat Sam, törende yaptığı konuşmada, çok üzgün olduklarını dile getirerek, "Sinan her şeyden önce insandı. Bizden desteğini esirgemeyen devlete ve Sinan'ı son yolculuğunda yalnız bırakmayan herkese teşekkür ederiz" dedi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Özaba ise şampiyon boksörün kariyerini tekrar tekrar anlatmaya gerek olmadığını vurgulayarak, "Bakanlık birimlerimiz gerekli desteği vermeye gayret gösterdiler. Bu aşamadan sonra dua etmemiz gerekiyor. Sevenlerine, ailesine ve spor camiasına başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun" ifadelerini kullandı.

Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Gözgeç de hastalıkla mücadele ettiği dönemde Sam'la ellerinden geldiği kadar ilgilenmeye çalıştıklarını belirterek, "Bir eksiğimiz varsa ailesinden özür dileriz. Büyük bir boksördü. Türk boks tarihinde ağır sıklette yeri doldurulamayacak ünlü bir sporcuydu" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Sinan Şamil Sam'ın naaşı, sevenlerinin omzunda cenaze aracına taşındı. Sam'ın cenazesi, Kocatepe Camisi'nde öğleyin kılınacak namazın ardından Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verilecek. Daha sonra Sinan Şamil Sam için, Kocatepe camisinde cenaze namazı kılındı.

Sevenleri, dünyaca ünlü boksörün tabutu başında dua etti. Törende hükümeti temsilen Başbakan Yardımcısı Tuğrul Türkeş yer aldı. Sam’ın cenazesi, töreninin ardından Karşıyaka Mezarlığı’nda toprağa verildi. Öte yandan milli boksörün ailesi, toplu olarak organ bağışlama kararı aldı.