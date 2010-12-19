-MİLLİ BOKSÖR SAM YOĞUN BAKIMDA ANKARA (A.A) - 19.12.2010 - Hastaneye kaldırılan WBC Dünya Kıtalararası Ağır Sıklet Boks Şampiyonu Sinan Şamil Sam, yoğun bakımda tutuluyor. Sinan Şamil Sam, 15 Aralık Çarşamba gecesi kan kusması üzerine 29 Mayıs Hastanesi'ne yatırıldı. Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç, yaptığı açıklamada, Sinan'ın durumuyla yakından ilgilendiklerini belirtti. Gece 02.00'de hastaneye kaldırılan Sinan'ın sadece ailesiyle görüştürüldüğünü ifade eden Gözgeç, ''Biz de elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Tedavisi sonrasında kendisine federasyon bünyesinde bir görev vermeyi düşünüyoruz. Durumu günden güne iyiye gidiyor. Ancak riskleri göz ardı etmeyen doktorlar, milli boksörün yoğun bakımda kalmasını uygun gördüler'' dedi.