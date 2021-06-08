Milli boksör Busenaz Sürmeneli'den altın madalya

Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen 2020 Tokyo Olimpiyatları Avrupa Kota Müsabakaları'nda kadınlar 69 kiloda milli boksör Busenaz Sürmeneli altın madalya kazandı.

Turnuvada yarı finale yükselerek kota alan milli boksör Busenaz Sürmeneli, kadınlar 69 kilo finalinde Alman Nadine Apetz'i mağlup etti ve altın madalyanın sahibi oldu. 51 kiloda Buse Naz Çakıroğlu altın, 52 kiloda Batuhan Çiftçi ve 60 kiloda Esra Yıldız turnuvayı bronz madalya ile tamamladı. Bu sonuçlarla birlikte 4 milli boksör 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları vizesi aldı.