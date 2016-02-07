T24 LogoT24 Logo
Spor

Milli boksör Adem Kılıçcı, ünvan koruma maçında Rus rakibine nakavt oldu

Milli boksör 2016 Rio Olimpiyatları'nda seri başı olma şansını kaçırdı

07 Şubat 2016 00:53

Dünya Boks Birliği (AIBA) tarafından düzenlenen AIBA Profesyonel Boks (APB) müsabakalarında geçen yıl 75 kiloda dünya şampiyonu olan milli boksör Adem Kılıçcı, unvan koruma maçında Rus rakibi Artem Chebotarev'e nakavt oldu.

Şu bu o haber portalının haberine göre, Bağcılar Olimpik Spor Kompleksi'ndeki müsabakada ringe çıkan milli boksör, 12 raunttan oluşan mücadeleye iyi başladı. İlk 3 rauntta rakibine üstünlük sağlayan Kılıçcı'nın, buna karşın ilerleyen bölümde performansı düştü. Sekizinci ve dokuzuncu rauntlarda yeniden üstünlüğü ele geçirmesine rağmen 10. rauntta rakibinin performansına karşılık veremeyen ay-yıldızlı sporcu, nakavt oldu. Rio'da seribaşı şansını da kaybetti Kılıçcı, aldığı bu yenilgiyle dünya şampiyonluğu unvanını Chebotarev'e kaptırdı.

Milli boksör ayrıca, 2016 Rio Olimpiyat Oyunları'nda seri başı olma şansını da kaçırdı. Adem Kılıçcı, APB'de Chebotarev'le daha önce iki kez karşı karşıya gelmiş ve bu maçlardan galip ayrılmıştı.

ETİKETLER

Adem KılıçcıArtem Chebotarevboksrio olimpiyatları
","articleSection":"Spor","publisher":{"@type":"Organization","name":"T24","logo":{"@type":"ImageObject","url":"https://t24.com.tr/logo.png"},"sameAs":["https://www.facebook.com/T24comtr","https://www.instagram.com/t24comtr","https://twitter.com/t24comtr"],"url":"https://t24.com.tr","contactPoint":[{"@type":"ContactPoint","contactType":"customer service","email":"bilgi@t24.com.tr","areaServed":"TR","url":"https://t24.com.tr"}]},"datePublished":"2016-02-07T00:53:00+02:00","genre":"News","mainEntityOfPage":"https://t24.com.tr/haber/milli-boksor-adem-kilicci-unvan-koruma-macinda-rus-rakibine-nakavt-oldu,327154","author":{"@type":"Organization","name":"T24","logo":{"@type":"ImageObject","url":"https://t24.com.tr/logo.png"},"sameAs":["https://www.facebook.com/T24comtr","https://www.instagram.com/t24comtr","https://twitter.com/t24comtr"],"url":"https://t24.com.tr","contactPoint":[{"@type":"ContactPoint","contactType":"customer service","email":"bilgi@t24.com.tr","areaServed":"TR","url":"https://t24.com.tr"}]},"url":"https://t24.com.tr/haber/milli-boksor-adem-kilicci-unvan-koruma-macinda-rus-rakibine-nakavt-oldu,327154"}]

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

Hakan Şükür ABD'de Uber şoförü oldu ...

Şarkıcı Akon resmi olarak kendi şehrini kurdu; para birimi 'Akoin'...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24