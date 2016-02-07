Milli boksör Adem Kılıçcı, ünvan koruma maçında Rus rakibine nakavt oldu

Dünya Boks Birliği (AIBA) tarafından düzenlenen AIBA Profesyonel Boks (APB) müsabakalarında geçen yıl 75 kiloda dünya şampiyonu olan milli boksör Adem Kılıçcı, unvan koruma maçında Rus rakibi Artem Chebotarev'e nakavt oldu.

Şu bu o haber portalının haberine göre, Bağcılar Olimpik Spor Kompleksi'ndeki müsabakada ringe çıkan milli boksör, 12 raunttan oluşan mücadeleye iyi başladı. İlk 3 rauntta rakibine üstünlük sağlayan Kılıçcı'nın, buna karşın ilerleyen bölümde performansı düştü. Sekizinci ve dokuzuncu rauntlarda yeniden üstünlüğü ele geçirmesine rağmen 10. rauntta rakibinin performansına karşılık veremeyen ay-yıldızlı sporcu, nakavt oldu. Rio'da seribaşı şansını da kaybetti Kılıçcı, aldığı bu yenilgiyle dünya şampiyonluğu unvanını Chebotarev'e kaptırdı.

Milli boksör ayrıca, 2016 Rio Olimpiyat Oyunları'nda seri başı olma şansını da kaçırdı. Adem Kılıçcı, APB'de Chebotarev'le daha önce iki kez karşı karşıya gelmiş ve bu maçlardan galip ayrılmıştı.