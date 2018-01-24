T24 LogoT24 Logo
Spor

Milli boksör 16'ncı yaş gününü ringde kutladı

Sinan KORKMAZER/NEVŞEHİR,(DHA) Türkiye Boks Federasyonu tarafından Nevşehir'de düzenlenen Türkiye Yıldız, Genç ve Büyük Kadınlar Ferdi Boks Şampiyonası devam ediyor

24 Ocak 2018 20:33

Sinan KORKMAZER/NEVŞEHİR,(DHA)

Türkiye Boks Federasyonu tarafından Nevşehir\'de düzenlenen Türkiye Yıldız, Genç ve Büyük Kadınlar Ferdi Boks Şampiyonası devam ediyor.
Şampiyonada milli boksör Melike Nur Güneş, 16\'ncı yaş gününü ringde pasta keserek kutladı.
Nevşehir Belediyesi Boks Takımı\'nda spor yaşamını sürdüren Melike Nur Güneş, bu gün Damat İbrahim Paşa Spor Salonu\'nda yaptığı boks maçında İstanbul\'dan şampiyonaya katılan Fatma Yılmazı 1\'inci rauntta nakavtla ile yendi. Yıldız kadınlar da 48 kilogramda geçen yıl Türkiye 3\'üncüsü olan mili boksör Melike Nur Güneş, 16 yaşına federasyondan aldığı izin ile ringin ortasında pasta keserek girdi. Güneş, antrenör Mehmet Dalbudak, ablası Meryem Güneş ve annesi Güldeste Güneş\'in getirdiği yaş pastanın üzerindeki mumu söndürdü. Dilek tutan Melike Nur Güneş, çok mutlu olduğunu ve bu şampiyonada birinci olarak, İtalya\'da yapılacak Avrupa şampiyonasına gitmek istediğini söyledi .

(FOTOĞRAFLI)


 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Sinan KORKMAZERNEVŞEHİRDHA Türkiye Boks FederasyonuNevşehirYıldız GençBüyük Kadınlar Ferdi BoksMelike Nur GüneşNevşehir Belediyesi Boks TakımıDamatPaşa Spor SalonuFatma YılmazıYıldızTürkiyeGüneşMehmet

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

KONDA Genel Müdürü Bekir Ağırdır: Gençlerin çoğunluğu ‘Bu siyasetçiler ve...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

Ahmet Hakan: "Allah belanı versin zerdeçal" diyorum, başka da bir...

Merkez Bankası 2020 yılı sonu enflasyon tahminini açıkladı...

Marmaris açıklarında 5.5 büyüklüğünde deprem...

Dünya Sağlık Örgütü Koronavirüs nedeniyle 'küresel acil durum' ilan etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24