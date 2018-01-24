Milli boksör 16'ncı yaş gününü ringde kutladı

Sinan KORKMAZER/NEVŞEHİR,(DHA)

Türkiye Boks Federasyonu tarafından Nevşehir\'de düzenlenen Türkiye Yıldız, Genç ve Büyük Kadınlar Ferdi Boks Şampiyonası devam ediyor.

Şampiyonada milli boksör Melike Nur Güneş, 16\'ncı yaş gününü ringde pasta keserek kutladı.

Nevşehir Belediyesi Boks Takımı\'nda spor yaşamını sürdüren Melike Nur Güneş, bu gün Damat İbrahim Paşa Spor Salonu\'nda yaptığı boks maçında İstanbul\'dan şampiyonaya katılan Fatma Yılmazı 1\'inci rauntta nakavtla ile yendi. Yıldız kadınlar da 48 kilogramda geçen yıl Türkiye 3\'üncüsü olan mili boksör Melike Nur Güneş, 16 yaşına federasyondan aldığı izin ile ringin ortasında pasta keserek girdi. Güneş, antrenör Mehmet Dalbudak, ablası Meryem Güneş ve annesi Güldeste Güneş\'in getirdiği yaş pastanın üzerindeki mumu söndürdü. Dilek tutan Melike Nur Güneş, çok mutlu olduğunu ve bu şampiyonada birinci olarak, İtalya\'da yapılacak Avrupa şampiyonasına gitmek istediğini söyledi .

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