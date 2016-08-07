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Spor

Milli bisikletçi Rio'da yarış esnasında sakatlandı

Ahmet Örkmen, yarışın 43. kilometresinde yarış dışı kaldı

07 Ağustos 2016 12:28

2016 Rio Olimpiyat Oyunları'nda bisiklette erkekler yol yarışında mücadele eden milli sporcu Ahmet Örken kaza geçirerek yarış dışı kaldı.

Olimpiyatlarda bisiklette erkekler yol yarışında Onur Balkan ile birlikte Türkiye'yi temsil eden Ahmet Örken, yarışın 43. kilometresinde taşlı yolda kaza yaptı.

Ambulansta ilk müdahalenin yapıldığı Örken, yüz, kol ve bacak bölgelerinden hafif yaralandı. Milli sporcu, müdahalenin ardından yarışa devam edemedi.

Twitter hesabından bir açıklama yapan Ahmet Örken, "Yaraların vermiş olduğu acı, yarış dışı kalmamın verdiği acının ve üzüntünün yanında hiç. Sonuna kadar mücadele edemediğim için çok üzgünüm" ifadesini kullandı.

NTV'nin haberine göre, diğer Türk milli sporcu Onur Balkan da 11. kilometrede küçük bir kaza geçirmesine rağmen yarışa devam etti ancak yarışı tamamlayamadı.

Yarışta, Belçikalı Greg Van Avermaet 6.10.05'lik derecesiyle birinci olarak altın madalya kazanırken, Danimarkalı Jakob Fuglsang aynı süre ve tekerlek farkıyla ikinci olarak gümüş, Polonyalı Rafal Majka ise 6.10.10'luk derecesiyle üçüncü olarak bronz madalyanın sahibi oldu.

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