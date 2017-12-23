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Spor

Milli bisikletçi Ahmet Örken, İsrail ekibiyle yollarını ayırdı

Örken, Kudüs'te yaşanan gelişmelerin ardından ailesini daha fazla endişelendirmemek adına İsrail ekibinden ayrıldı

23 Aralık 2017 19:35

Milli bisikletçi Ahmet Örken, kısa süre önce kadrosuna katıldığı Israel Cycling Academy ile yollarını ayırdığını duyurdu.

Profesyonel kıta takımı olan Israel Cycling Academy'ye 3 ay önce transfer olan ve yeni kulübüyle sezon öncesi iki kampa katılan Örken, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kudüs'te yaşanan gelişmelerden dolayı ayrılık kararı aldığını söyledi.

Türkiye'ye döndüğünü belirten Örken, "Kudüs'te yaşanan olaylardan dolayı ailemle istişare ettik. Annem yaşananlara üzülüyor ve durumumdan endişe duyuyordu. Ailemi daha fazla endişelendirmemek adına ayrılık kararı aldım." diye konuştu.

Örken, kulüp yetkililerinin kendisiyle görüşmek için Konya'ya kadar geldiğini dile getirerek, "Bir görüşme yaptık. 'Takımda kal.' dediler. Ama bazı şeylerin benim için daha değerli olduğunu söyledim. Onlar da ayrılık kararıma saygı duydular. Başarılı olabilmem için kafamın rahat olması gerekiyordu." ifadelerini kullandı.

İsrail ekibinin kadrosuna katılarak, profesyonel kıta takımına transferi gerçekleşen ilk Türk bisikletçi olan Örken, bu ayrılık sonrası hayallerinden vazgeçmediğinin altını çizdi. Örken, başka bir kulüple Giro d'Italia'da yarışarak hayalini gerçekleştirmek istediğini söyledi.

Milli bisikletçi, yeni sezonda ise Salcano Sakarya Büyükşehir Belediyesi adına mücadele edeceğini sözlerine ekledi.

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